С 1 января 2027 года государственная помощь на ребенка с инвалидностью и надбавки по уходу будут рассчитывать по новой базовой величине, а не прожиточному минимуму. Минимальная выплата составит 8 000 гривен, а для подгруппы А - до 16 000 гривен в месяц.

Выплаты в Украине для семей с детьми с инвалидностью со следующего года изменятся кардинально: с 1 января 2027 года помощь будут считать не от прожиточного минимума, а от новой базовой величины, которая не может быть меньше 4 000 гривен. Такие нормы закреплены в законе №4955-IX, который Верховная Рада приняла 19 августа 2026 года, а президент подписал 15 сентября.

В результате государственная социальная помощь на ребенка с инвалидностью до 18 лет составит минимум 8 000 гривен в месяц, а вместе с надбавкой по уходу для подгруппы А общая сумма достигнет 16 000 гривен. Для сравнения, в 2026 году максимальный размер выплаты для ребенка подгруппы А составляет около 8 840 гривен.

Как вырастут суммы по сравнению с 2026 годом

Сейчас помощь на ребенка составляет 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть лишь 1 816,50 гривни. Надбавки по уходу считают от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста: 2 817 гривен для детей до 6 лет и 3 512 гривен для детей от 6 до 18 лет.

С 2027 года помощь на ребенка с инвалидностью будет равна 200% базовой величины, то есть от 8 000 гривен ежемесячно независимо от возраста ребенка. Надбавка по уходу для подгруппы А также вырастет до 8 000 гривен (200%), поэтому вместе выйдет не менее 16 000 гривен.

Для других детей, которым врачебно-консультационная комиссия подтвердила потребность в постоянном уходе, надбавка составит 100% базовой величины, то есть 4 000 гривен, а вместе с помощью - 12 000 гривен. Если же инвалидность вызвана травмой от взрывоопасных предметов, помощь дополнительно увеличат еще на 50% базовой величины.

Что меняется для инвалидности с детства

Изменения коснутся и взрослых с инвалидностью с детства. Сейчас выплаты для I, II и III групп составляют соответственно 2 595, 2 076 и 1 557 гривен. С 2027 года минимальные суммы вырастут до 8 000, 4 000 и 3 000 гривен. Одиноким лицам II и III группы, нуждающимся в постоянном уходе, дополнительно будут платить надбавку в размере 3 000 гривен.

Помощь и надбавку назначают одному из родителей, опекуну или другому законному представителю, с которым проживает ребенок. Для детей, находящихся на полном государственном содержании, часть выплат будут зачислять на их лицевые счета.

Новые социальные услуги для семей

Отдельно закон вводит социальные услуги, которые государство будет финансировать из бюджета в течение пяти лет начиная с 1 января 2027 года. Среди них - комбинированная услуга раннего вмешательства для детей от рождения до 4 лет, сопровождение во время инклюзивного обучения, комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью, а также временный отдых для родителей, в частности двухнедельный перерыв раз в год.

По оценке правительства, вместе с денежными выплатами поддержка семьи может составлять от 20 до 71 тысячи гривен в месяц в зависимости от потребностей ребенка. После пятилетнего периода финансирования часть услуг постепенно перейдет к местным бюджетам.

Как оформить выплату

Тем, кому надбавка уже назначена, пересчитывать ее по новым правилам будут автоматически, без дополнительного обращения. Новое назначение оформляют по заявлению через Пенсионный фонд, ЦНАП или орган социальной защиты. Потребность в уходе подтверждает заключение ВКК или решение экспертной команды.

Чтобы получить повышенную надбавку, понадобится действующее решение об инвалидности ребенка и, при необходимости, заключение ВКК о потребности в постоянном уходе. Первые выплаты в новых размерах ожидаются за январь 2027 года. Если надбавку не пересчитали, можно обратиться в Пенсионный фонд по телефону 0 800 503 753 или подать письменное заявление.

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