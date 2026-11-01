Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 2 по 8 ноября обещает похолодание с дождями: максимум днём составит +9°, а минимум опустится до +4°, осадки прогнозируют в пятницу и субботу.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже фиксировал тенденцию к похолоданию, и новые данные подтверждают этот тренд: синоптики прогнозируют для Киевской области на неделю с 2 по 8 ноября очередное снижение температуры и осадки в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +4° до +9°, а ночные — от -1° до +8°.

В понедельник, 2 ноября, воздух днём прогреется до +9°, а ночью охладится до +5°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 3 ноября, днём удержится та же отметка +9°, ночью же потеплеет до +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, столбики термометров днём опустятся до +6°, ночью — до +5°. Небо останется облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 5 ноября, температура днём снизится до +5°, а ночью похолодает до +1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днём воздух прогреется до +7°, ночью же температура удержится на отметке +5°. Небо малооблачное, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, дневная температура опустится до +4° — это будет самый прохладный день недели, ночью термометры покажут +2°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 8 ноября, днём потеплеет до +5°, а ночью похолодает до -1°. Небо малооблачное, без осадков.

Итак, самым тёплым днём недели станет понедельник, 2 ноября, с дневной температурой +9°, а самым прохладным — суббота, 7 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 5°, а осадки прогнозируют в пятницу, 6 ноября, и субботу, 7 ноября.

Из-за похолодания и возможных осадков в конце недели синоптики советуют жителям Киевской области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу и субботу стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за возможного ухудшения видимости.

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