Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 2 по 8 листопада обіцяє похолодання з дощами: максимум удень складе +9°, а мінімум опуститься до +4°, опади прогнозують у п'ятницю та суботу.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже фіксував тенденцію до похолодання, і нові дані підтверджують цей тренд: синоптики прогнозують для Київської області на тиждень з 2 по 8 листопада чергове зниження температури та опади наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +4° до +9°, а нічні — від -1° до +8°.

У понеділок, 2 листопада, повітря вдень прогріється до +9°, а вночі охолоне до +5°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 3 листопада, вдень утримається та сама позначка +9°, вночі ж потеплішає до +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до +6°, вночі — до +5°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 5 листопада, температура вдень знизиться до +5°, а вночі похолодає до +1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 6 листопада, вдень повітря прогріється до +7°, вночі ж температура триматиметься на позначці +5°. Небо малохмарне, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, денна температура опуститься до +4° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі термометри покажуть +2°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +5°, а вночі похолодає до -1°. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 2 листопада, з денною температурою +9°, а найпрохолоднішим — субота, 7 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад температур за тиждень сягне 5°, а опади прогнозують у п'ятницю, 6 листопада, та суботу, 7 листопада.

Через похолодання та можливі опади наприкінці тижня синоптики радять жителям Київської області одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п'ятницю та суботу варто мати при собі парасольку і бути обережними на дорозі через можливе погіршення видимості.

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