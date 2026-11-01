У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити умови нарахування чорнобильських доплат до пенсій для непрацюючих пенсіонерів із зон радіоактивного забруднення.

Доплати до пенсії в Україні можуть переглянути для мешканців зон радіоактивного забруднення - у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який змінює правила нарахування чорнобильських доплат. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Йдеться про непрацюючих пенсіонерів, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Саме вони зараз отримують щомісячну доплату до пенсії за чорнобильським законом.

Що саме пропонують змінити

Автори законопроєкту пропонують запровадити дві нові умови. Перша - встановити вимогу проживати на забрудненій території щонайменше два роки, перш ніж виникне право на доплату.

Друга - прив'язати розмір доплати до прожиткового мінімуму замість чинного механізму розрахунку. Це має зробити виплати впорядкованішими та передбачуванішими, пояснюють ініціатори.

Хто має право на доплату зараз

Чинні доплати непрацюючим пенсіонерам, які живуть у зонах радіоактивного забруднення, передбачені законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Розмір виплати залежить від зони проживання та інших умов.

Що зміниться для пенсіонерів

Якщо документ ухвалять, отримувачам доплати, ймовірно, доведеться підтверджувати факт проживання на забрудненій території протягом двох років. Тим, хто переїхав у таку зону нещодавно, доплату можуть не призначити.

Водночас законопроєкт перебуває на ранній стадії розгляду - попереду комітети Верховної Ради та голосування в сесійній залі. Остаточний вигляд змін може відрізнятися від початкової редакції.

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