ВПО зі Слов'янської громади можуть отримати будинок у сільській місцевості безоплатно - на придбання одного будинку передбачено до 500 тисяч гривень.

Житло для військових і переселенців стали шукати активніше після того, як держава запустила експериментальний проєкт із забезпечення ВПО будинками у сільській місцевості. Тепер вимушені переселенці зі Слов'янської громади можуть отримати окремий будинок фактично безоплатно - на його придбання громаді виділяють до 500 тисяч гривень.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від 10 червня 2026 року № 751, яка затвердила експериментальний проєкт забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Про умови цієї програми детально розповіли у виданні «Слов'янські відомості».

Як працює програма: кому дають будинок

Суть проєкту проста: громади купують житлові будинки у селах або селищах і передають їх у власний житловий фонд територіальної громади. Після цього ВПО отримують право безоплатно користуватися таким житлом на підставі договору, тобто людину не роблять власником будинку, а дають можливість там жити.

На придбання одного будинку передбачено до 500 тисяч гривень - гроші йдуть з державного або місцевого бюджету. Якщо вартість нерухомості вища, різницю можна покрити з інших джерел на умовах співфінансування. Крім того, громади можуть залучати міжнародну технічну допомогу, кошти благодійників і донорських організацій.

Хто може претендувати на житло

Участь у програмі можуть брати внутрішньо переміщені особи, які виїхали з територій, де ведуться або велися бойові дії, чи з тимчасово окупованих територій. Важливо, що для таких переселенців не була визначена дата завершення бойових дій, тобто їхній статус ВПО залишається чинним.

Це стосується і родин військових, які через бойові дії вимушено залишили рідні домівки на сході України. Завдяки програмі вони можуть закріпитися на новому місці - отримати дах над головою без потреби брати кредит чи платити за оренду.

Як оформити будинок

Щоб стати учасником програми, переселенцю потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування тієї громади, де він планує проживати, - тобто до Слов'янської міської військової адміністрації або відповідного структурного підрозділу. Там підкажуть, чи включено громаду до проєкту та який перелік документів подавати.

Оскільки житло надається на умовах договору безоплатного користування, претенденту варто уточнити строк дії договору та умови, за яких його можуть продовжити або розірвати. Громада, зі свого боку, має забезпечити облік таких будинків і нести відповідальність за їхній стан.

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