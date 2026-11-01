Споживачам радять не оплачувати рахунок за світло наосліп, адже в платіжці може виявитися чужий або неіснуючий борг, за який доведеться переплатити.

Графіки відключення світла в Черкасах і борги за електроенергію цього разу пов'язані з іншою проблемою: у платіжці за світло може з'явитися сума, якої ви насправді не заборгували. Енергетики попереджають, що споживачам нараховують неіснуючий борг, і радять перевіряти кожен рахунок перед оплатою.

Найчастіше зайві гроші в платіжці з'являються через кілька причин. Перша - похибка лічильника, коли покази передають не так, як треба, і система автоматично дораховує різницю. Друга - борги попереднього власника квартири чи будинку, якщо ви нещодавно купили житло. Третя - людський фактор, коли оператор вносить цифри з помилкою.

Що перевірити в платіжці до оплати

Перш ніж платити за світло, звірте кілька речей. По-перше, порівняйте покази лічильника, які ви передавали, з тими, що вказані в рахунку. Якщо цифри не збігаються - одразу фіксуйте розбіжність, бо саме так і народжуються віртуальні борги.

По-друге, перегляньте колонку попередньої заборгованості. Часто там висять старі суми, які ви вже сплатили, або чужі борги. По-третє, перевірте тариф, за яким вам рахують: тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за кВт·год для побутових споживачів, тож якщо в рахунку інша цифра - це привід звернутися до постачальника.

Що робити, якщо в платіжці чужий борг

Якщо ви помітили в рахунку незрозумілу суму, дійте так: сфотографуйте платіжку та покази лічильника, а тоді зверніться до свого постачальника електроенергії через особистий кабінет або за телефоном, указаним у платіжці. Вимагайте письмового перерахунку з поясненням, звідки взялася заборгованість.

Якщо постачальник відмовляється перераховувати, а ви впевнені, що винні в сумі не винні, зверніться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цей орган розглядає скарги споживачів на неправильні нарахування.

Окремо варто перевіряти рахунки через онлайн-кабінети постачальників. Там можна побачити деталізацію нарахувань за кожен місяць і зрозуміти, звідки взявся борг. Це найшвидший спосіб виявити помилку до того, як ви віддасте гроші за чужу заборгованість.

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