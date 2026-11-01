За рік комунальні платіжки українців у середньому зросли на понад 6%, а окремі послуги подорожчали в рази. Найбільше додало у вартості водопостачання — майже 88%, свідчать дані Держстату.

Комунальні тарифи в Україні продовжують зростати — за останній рік платіжки за житлово-комунальні послуги подорожчали в середньому на 6,3%. Найбільший стрибок показало водопостачання, яке додало в ціні одразу 87,6%.

Свіжі цифри оприлюднила Державна служба статистики України, а проаналізувало їх видання «Апостроф». Загальна інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% порівняно з вереснем 2025 року, а базова інфляція — 2,0% та 8,8% відповідно.

Як змінилися тарифи на комуналку за рік

З вересня 2025 року до вересня 2026 року житлово-комунальні послуги загалом подорожчали на 6,3%. Окремі позиції зросли значно відчутніше:

водопостачання — +87,6%;

каналізація (водовідведення) — +83,1%;

вивезення побутового сміття — +19,0%;

плата за житло (оренда) — +13,7%;

утримання та ремонт житла — +7,2%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — +6,9%.

Що подорожчало лише за місяць

Лише з серпня по вересень 2026 року житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива разом подорожчали на 0,8%. Вода за місяць додала 5,6%, каналізація — 5,5%, оренда житла — 2,1%, а вивезення сміття й утримання житла — по 0,8%.

Які тарифи залишилися незмінними

Водночас частина цін у житлово-комунальній сфері залишилася стабільною. Не змінилися тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення.

Клієнти «Нафтогазу України» і в листопаді платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр за планом «Фіксований», дію якого продовжили щонайменше до 30 квітня наступного року. Електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 грн за кВт-год, а для домогосподарств з електроопаленням, які не мають газу чи централізованого тепла, діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт-год.

Що треба знати про газ і борги

Постачальники можуть відключати газ споживачам, які накопичили заборгованість. Після погашення боргу послугу відновлять, але за перепідключення доведеться заплатити від 300 до 1000 грн.

Скільки коштуватиме вода в листопаді

У листопаді 2026 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залишаться на рівні, встановленому ще в серпні. Наприклад, в Одесі сукупна вартість обох послуг становить близько 65 грн за кубометр, а окремо споживачі сплачують щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від наявності лічильника.