З 1 листопада уряд не готує масштабного перегляду тарифів на комунальні послуги: ціни на електроенергію, газ і воду лишаються стабільними.

Тарифи на комунальні послуги в Україні напередодні листопада лишаються без глобальних змін — уряд наразі не готує масштабного перегляду ставок, а базові ціни на електроенергію, газ і водопостачання лишаються стабільними. Однак точкові коригування все ж імовірні — найперше у вартості розподілу газу та у водопостачанні окремих підприємств, які вже подали заявки на перегляд.

Про це повідомляє «Перший бізнесовий». Регулятор наголошує: листопад не стане місяцем різкого зростання платіжок — окремі послуги можуть подорожчати через зростання витрат на утримання інфраструктури.

Електроенергія: рішення про тариф не ухвалене

У сфері електрики, повідомляє регулятор, остаточного рішення про зміну тарифу поки немає. Енергетичні компанії подали оновлені розрахунки, які враховують збільшення витрат на ремонт мереж та імпорт електроенергії, але уряд і далі аналізує їхній вплив на домогосподарства. Можливі коригування можуть торкнутися лише споживачів із великим обсягом використання — тобто тих, хто споживає понад встановлені ліміти.

Газ: фіксована ціна, дорожчий розподіл

Газові тарифи для населення лишаються фіксованими. Водночас оператори газорозподільних мереж попереджають про зростання витрат на обслуговування обладнання. Якщо регулятор визнає підстави для перегляду, зміни можуть торкнутися саме вартості розподілу, а не ціни на сам газ. Для більшості побутових споживачів це означає, що основний рядок у платіжці — власне ціна кубометра — лишиться незмінним.

Вода: рішення по кожному підприємству окремо

У водопостачанні та водовідведенні ситуація залежить від конкретних підприємств. Частина компаній уже подала заявки на коригування тарифів через подорожчання електроенергії та матеріалів, однак рішення ухвалюватимуть індивідуально — після аналізу фінансових показників і стану мереж. Тож у різних містах вартість води може змінитися по-різному, а десь — зовсім не змінитися.

Що чекати в листопаді

Основні ризики для платіжок пов'язані з енергетичною ситуацією, витратами на ремонт інфраструктури та сезонним збільшенням навантаження на мережі. Стежити за змінами варто насамперед тим, у чиїх регіонах місцеві водоканали вже анонсували перегляд ставок — саме там платіжки можуть зрости першими, тоді як ціни на світло й газ для переважної більшості споживачів залишаться на нинішньому рівні.

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