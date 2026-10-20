С 1 ноября правительство не готовит масштабного пересмотра тарифов на коммунальные услуги: цены на электроэнергию, газ и воду остаются стабильными.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине накануне ноября остаются без глобальных изменений — правительство сейчас не готовит масштабного пересмотра ставок, а базовые цены на электроэнергию, газ и водоснабжение остаются стабильными. Однако точечные корректировки все же вероятны — прежде всего в стоимости распределения газа и в водоснабжении отдельных предприятий, которые уже подали заявки на пересмотр.

Об этом сообщает «Первый бизнесовый». Регулятор подчеркивает: ноябрь не станет месяцем резкого роста платежек — отдельные услуги могут подорожать из-за роста расходов на содержание инфраструктуры.

Электроэнергия: решение о тарифе не принято

В сфере электричества, сообщает регулятор, окончательного решения об изменении тарифа пока нет. Энергетические компании подали обновленные расчеты, учитывающие увеличение расходов на ремонт сетей и импорт электроэнергии, но правительство продолжает анализировать их влияние на домохозяйства. Возможные корректировки могут затронуть лишь потребителей с большим объемом использования — то есть тех, кто потребляет сверх установленных лимитов.

Газ: фиксированная цена, дороже распределение

Газовые тарифы для населения остаются фиксированными. В то же время операторы газораспределительных сетей предупреждают о росте расходов на обслуживание оборудования. Если регулятор признает основания для пересмотра, изменения могут затронуть именно стоимость распределения, а не цену на сам газ. Для большинства бытовых потребителей это означает, что основная строка в платежке — собственно цена кубометра — останется неизменной.

Вода: решение по каждому предприятию отдельно

В водоснабжении и водоотведении ситуация зависит от конкретных предприятий. Часть компаний уже подала заявки на корректировку тарифов из-за подорожания электроэнергии и материалов, однако решения будут принимать индивидуально — после анализа финансовых показателей и состояния сетей. Поэтому в разных городах стоимость воды может измениться по-разному, а где-то — совсем не измениться.

Чего ждать в ноябре

Основные риски для платежек связаны с энергетической ситуацией, расходами на ремонт инфраструктуры и сезонным увеличением нагрузки на сети. Следить за изменениями стоит прежде всего тем, в чьих регионах местные водоканалы уже анонсировали пересмотр ставок — именно там платежки могут вырасти первыми, тогда как цены на свет и газ для подавляющего большинства потребителей останутся на нынешнем уровне.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Харькове: когда дадут тепло дома.