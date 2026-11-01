За год коммунальные платежки украинцев в среднем выросли более чем на 6%, а отдельные услуги подорожали в разы. Больше всего прибавило в стоимости водоснабжение — почти 88%, свидетельствуют данные Госстата.

Коммунальные тарифы в Украине продолжают расти — за последний год платежки за жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 6,3%. Самый большой скачок показало водоснабжение, которое прибавило в цене сразу 87,6%.

Свежие цифры обнародовала Государственная служба статистики Украины, а проанализировало их издание «Апостроф». Общая инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% по сравнению с сентябрем 2025 года, а базовая инфляция — 2,0% и 8,8% соответственно.

Как изменились тарифы на коммуналку за год

С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года жилищно-коммунальные услуги в целом подорожали на 6,3%. Отдельные позиции выросли заметно сильнее:

водоснабжение — +87,6%;

канализация (водоотведение) — +83,1%;

вывоз бытового мусора — +19,0%;

плата за жилье (аренда) — +13,7%;

содержание и ремонт жилья — +7,2%;

услуги по управлению многоквартирными домами — +6,9%.

Что подорожало всего за месяц

Только с августа по сентябрь 2026 года жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива вместе подорожали на 0,8%. Вода за месяц прибавила 5,6%, канализация — 5,5%, аренда жилья — 2,1%, а вывоз мусора и содержание жилья — по 0,8%.

Какие тарифы не изменились

В то же время часть цен в жилищно-коммунальной сфере осталась стабильной. Не изменились тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление.

Клиенты «Нафтогаза Украины» и в ноябре будут платить за газ 7,96 грн за кубометр по плану «Фиксированный», действие которого продлили как минимум до 30 апреля следующего года. Электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 грн за кВт-ч, а для домохозяйств с электроотоплением, у которых нет газа или централизованного тепла, действует льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч.

Что нужно знать о газе и долгах

Поставщики могут отключать газ потребителям, накопившим задолженность. После погашения долга услугу восстановят, но за переподключение придется заплатить от 300 до 1000 грн.

Сколько будет стоить вода в ноябре

В ноябре 2026 года тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение останутся на уровне, установленном еще в августе. Например, в Одессе совокупная стоимость обеих услуг составляет около 65 грн за кубометр, а отдельно потребители платят ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от наличия счетчика.