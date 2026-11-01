Переселенцы, чей дом разрушили российские обстрелы, часто не могут оформить государственную компенсацию по программе «єВідновлення», потому что правоустанавливающие документы на жилье остались на оккупированной территории. Рассказываем, почему так происходит и что делать в такой ситуации.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области - лишь часть поддержки, на которую рассчитывают переселенцы. При этом главная проблема для многих украинцев, потерявших жилье из-за войны, - это вообще невозможность оформить компенсацию за уничтоженный дом или квартиру, если все документы остались на временно оккупированной территории.

Государственная программа «єВідновлення» предусматривает компенсацию прежде всего собственникам поврежденного или уничтоженного жилья. Но чтобы ее получить, человек должен подтвердить свое право собственности - а именно это часто невозможно сделать, когда документы лежат в квартире, оказавшейся в оккупации, а в государственные реестры информацию вовремя внести не успели.

Почему документы становятся главным препятствием

Ключевая причина отказов - отсутствие подтверждения права собственности. Закон №2923-IX, регулирующий выплаты за разрушенное жилье, предоставляет компенсацию прежде всего тем, кто официально зарегистрировал квартиру или дом на себя. Если человек годами жил в государственном или коммунальном помещении по ордеру или договору найма, но не оформил приватизацию, он не становится собственником автоматически - а значит, и компенсации как собственник не получает.

Особенно остро эта проблема стоит в промышленных городах Донецкой и Луганской областей, где немало квартир принадлежало государственным предприятиям или общинам. Другая распространенная ситуация - жилье уничтожено, но приватизировать его по старым правилам уже невозможно, ведь закон запрещает приватизацию аварийных помещений, где нельзя обеспечить безопасное проживание.

Что предлагает законопроект №16012

Минрегион 16 октября сообщил о намерении разблокировать приватизацию квартир и домов, ставших аварийными из-за российских обстрелов. Соответствующий законопроект №16012 предлагает сделать исключение для жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии после 24 февраля 2022 года. По состоянию на 23 октября документ рассматривался парламентским комитетом.

Но есть важный нюанс: новый механизм рассчитан на жилье на подконтрольных Украине территориях. Для квартир на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей запрет на приватизацию государственного и коммунального имущества для обычных нанимателей остается в силе. То есть именно те люди, чьи помещения оказались за линией фронта, пока не попадают под действие новых правил.

Пример из судебной практики

Последствия законодательных ограничений видны в деле №183/8671/25. Трое жителей Северодонецка пытались через суд добиться приватизации коммунальной квартиры, имея ордер еще с 1995 года. В июле 2025 года городская военная администрация сообщила, что приватизировать помещение невозможно из-за оккупации города. 10 июня 2026 года Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области отказал истцам, сославшись на законодательный запрет приватизации на временно оккупированных территориях. Семья обжаловала решение - следующее заседание апелляционного суда назначено на 16 декабря 2026 года.

Как действовать, если документы остались в оккупации

Первый шаг - установить юридический статус жилья. Если приватизация была завершена ранее, но данные не отражены в электронном реестре, следует подтвердить уже приобретенное право собственности через суд или нотариуса. Это реальный путь для тех, кто успел оформить документы до оккупации.

Если же квартира так и осталась государственной или коммунальной, ситуация сложнее. Для жилья на подконтрольной территории законопроект №16012 потенциально откроет возможность приватизации после обстрела, но только после его принятия и вступления в силу. Для оккупированных территорий такой возможности пока нет.

Международный реестр убытков как альтернатива

Отсутствие приватизации не лишает права заявить об утрате места проживания в международный Реестр убытков. Через портал «Дія» можно подать заявление в категории А3.3 «Утрата жилья или места проживания». Быть собственником квартиры при этом необязательно, но нужно подтвердить, что именно это помещение было местом проживания заявителя. Важно понимать: это не немедленная компенсация стоимости недвижимости, а сбор заявлений для будущего механизма возмещения убытков.

Если возникают трудности с получением жилищного сертификата и решить вопрос с ответственными органами не удается, можно обратиться в Офис омбудсмана по электронному адресу hotline@ombudsman.gov.ua. Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина напоминает: сам факт получения сертификата еще не гарантирует резервирование финансирования - человек должен самостоятельно подать заявку на бронирование средств через «Дію», ЦНАП или нотариуса.

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