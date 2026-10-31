Люди с инвалидностью II группы могут получать пенсию в размере 90% пенсии по возрасту, а при отсутствии стажа - социальную помощь 2076 гривен. Рассказываем, какие ещё выплаты и льготы действуют с 1 ноября.

Пенсия по инвалидности остаётся одной из самых чувствительных социальных выплат в Украине, и с 1 ноября для людей со II группой действуют обновлённые правила начисления. Кроме базовой денежной поддержки, эта категория имеет право на целый пакет социальных услуг, скидок и льгот.

Какие суммы поступят на счета с инвалидностью II группы

Люди с инвалидностью II группы при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 90% пенсии по возрасту. Если же права на пенсию нет, при соблюдении установленных законом условий можно оформить государственную социальную помощь.

В 2026 году её размер для людей с инвалидностью II группы составляет 2076 гривен в месяц, сообщает Пенсионный фонд Украины. Сумма рассчитывается индивидуально, однако для людей с инвалидностью с детства она является фиксированной.

Особые условия финансовой поддержки предусмотрены для защитников и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Участники боевых действий со II группой инвалидности должны получать не менее 13 822 гривен, что равно 80% их денежного обеспечения. Для «чернобыльцев» минимальный размер пенсионной выплаты зафиксирован на уровне 7 884 гривен.

Как сэкономить на лечении и коммуналке

Статус человека с инвалидностью позволяет существенно сократить расходы на лекарства. Рецептурные препараты можно покупать за половину стоимости, а граждане с минимальными доходами получают их совершенно бесплатно. Государство также полностью или частично компенсирует стоимость протезов, инвалидных колясок и слуховых аппаратов.

Прямых льгот на оплату газа, света или отопления для II группы нет, однако каждый может оформить жилищную субсидию. Исключение составляют только те, кто утратил здоровье из-за войны или профессионального заболевания - им предоставляется скидка на коммунальные услуги от 50% до 100%.

Бесплатный проезд и условия труда

Украинцы с этой группой не платят за проезд в городском транспорте, а жители столицы могут активировать льготу через «карту киевлянина» в Ощадбанке. С 1 октября по 15 мая также действует скидка 50% на билеты в поездах, самолётах и междугородних автобусах.

На рабочем месте такие работники имеют право на индивидуальный график, отказ от ночных смен и трудоустройство без испытательного срока.

Как оформить доплату за постоянный уход

Пенсионеры, нуждающиеся в постоянном уходе, имеют право на дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Украинские беженцы могут оформить инвалидность дистанционно, пройдя обследование в стране пребывания, после чего иностранные врачи передадут все необходимые документы в ПФУ.

Ранее Politeka сообщала, кто имеет право на помощь по уходу за человеком с инвалидностью и как её оформить.

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