Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 1 по 7 ноября обещает постепенное похолодание: если в начале недели днём будет до +9°, то к концу недели термометры покажут лишь +4°, а осадки синоптики прогнозируют трижды.

Прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал о похолодании в Киевской области, и новые данные синоптиков это подтверждают: неделя с 1 по 7 ноября также пройдёт под знаком постепенного снижения температуры и неустойчивой облачности с осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём в Киевской области ожидается от +4° до +9°, а облачность преимущественно будет облачной с прояснениями.

В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется днём до +9°, ночью похолодает до +6°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 2 ноября, дневная температура удержится на отметке +9°, а ночью ожидается +6°. Облачность останется облачной с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров днём покажут +9°, ночью — +7°. День пройдёт без осадков, облачно с прояснениями.

В среду, 4 ноября, воздух прогреется лишь до +6° днём, а ночью похолодает до +4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, днём ожидается +7°, а ночью температура опустится до 0°. Облачность — облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, днём потеплеет до +7°, ночью — до +5°. Небо останется облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, неделя завершится самым холодным днём: днём лишь +4°, ночью — +2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет воскресенье, 1 ноября, когда днём будет +9°. Самая прохладная погода ожидается в субботу, 7 ноября, — лишь +4° днём. Перепад температур за неделю достигнет 5°, а осадки прогнозируют трижды: в воскресенье, 1 ноября, в пятницу, 6 ноября, и в субботу, 7 ноября.

Учитывая постепенное похолодание и ночные температуры, близкие к нулю, стоит заранее позаботиться о тёплой одежде — особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками, 1, 6 и 7 ноября, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулём из-за скользкой дороги.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроет похолодание с дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 29 октября по 4 ноября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 октября по 3 ноября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили об изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 27 октября по 2 ноября.