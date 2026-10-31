Когда ТЦК имеет право осматривать смартфон - лишь один из вопросов, которые обострились после нового приказа: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал документ о существенном усилении контроля за военно-врачебными комиссиями при территориальных центрах комплектования. Параллельно правительство взялось за пересмотр ответственности за уклонение от мобилизации, а в Раде обсуждают новые ограничения для уклонистов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Как пояснил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ, майор Дмитрий Лиховий, документ вводит систематический мониторинг решений ВВК: он должен выявлять необоснованные медицинские заключения, предотвращать коррупцию и не допускать призыва людей, которые по состоянию здоровья не могут служить.

Что изменится на медосмотрах в ТЦК

Особенно тщательно будут проверять случаи, когда человека сначала признают годным к службе, а затем другая ВВК устанавливает непригодность из-за болезней, не связанных с прохождением военной службы. За фиктивные или небрежно оформленные заключения будут отвечать и медицинские учреждения, и конкретные специалисты, которые их подписали.

Одновременно ужесточают требования к обследованию людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы службы. Для председателей и членов ВВК при ТЦК будут регулярно проводить специальные курсы по современным стандартам диагностики. Больше будут контролировать и то, как должностные лица ТЦК направляют военнообязанных на медосмотр, оформляют документы и вносят данные в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Что готовят для уклонистов: штрафы и блокировка счетов

Параллельно правительство взялось за пересмотр ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части. Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC сообщил, что планируют актуализировать законопроект, который давно лежит в Верховной Раде. Конкретный перечень новых санкций пока не обнародован: вводить их может только парламент, а не Кабмин или Минобороны отдельно.

Среди мер, которые обсуждают нардепы, - арест банковских счетов тех, кто уклоняется от службы или самовольно покинул часть, ограничение права распоряжаться имуществом и лишение права управлять транспортом. Нардеп Александр Федиенко предлагает также ограничить уклонистам доступ к отдельным услугам ЦНАП и банковской сферы, а сначала посчитать их реальное количество: по его оценке, речь примерно о 500 тысячах уклонистов.

Сколько сейчас стоит нарушение воинского учета

Пока новые санкции лишь обсуждают, действуют уже утвержденные штрафы. Во время военного положения за нарушение правил воинского учета грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 25 500 до 34 000 грн. К типичным нарушениям относятся неявка по повестке в ТЦК, уклонение от ВВК, несвоевременное уведомление о смене места жительства или работы, а также неоформление военно-учетных документов.

Жестче наказывают уклонение от призыва по мобилизации: статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Что делать, если вызывают в ТЦК

Адвокат Алексей Мендрух советует не путать уже утвержденные изменения с теми, которые только обсуждаются. Право на отсрочку из-за установления инвалидности у жены, ребенка или родителей можно оформить через заявление, и с ноября 2025 года его подают преимущественно через ЦНАП или приложение «Резерв+». Поэтому, если ограничат доступ уклонистов к ЦНАП, это может затронуть и тех, кто имеет законное право на отсрочку. Именно поэтому перед введением новых ограничений обещают оценить их влияние на законные права граждан.

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