Мобілізація в Україні: що робити, якщо в ТЦК проти волі забрали телефон.

Мобілізація в Україні передбачає дотримання законних процедур з боку всіх учасників. Якщо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проти волі забрали телефон, важливо зафіксувати обставини події та вимагати повернення особистої речі.

Про алгоритм дій розповів адвокат Геннадій Капралов у коментарі виданню «Економічні новини». За його словами, зволікати не варто: перші кроки потрібно зробити того самого дня, щоб зберегти можливі докази порушення.

Що потрібно зафіксувати насамперед

Юрист радить записати точний час події, прізвища людей, які брали в ній участь, а також контакти можливих свідків. Ці відомості допоможуть відновити послідовність дій і підтвердити обставини вилучення майна.

Наступний крок — письмово звернутися з вимогою зберегти записи камер відеоспостереження або реєстраторів. Це важливо, оскільки, відповідно до Порядку №560, перевірка документів і вручення повісток мають фіксуватися на відео.

У зверненні варто чітко вказати дату, час і місце події, щоб можна було ідентифікувати потрібний запис. Зволікання може ускладнити отримання матеріалів, якщо відео зберігається обмежений період.

Куди звертатися, якщо телефон не повертають

Мобілізація в Україні не скасовує права громадян на захист своїх законних інтересів. Якщо майно вилучили примусово, адвокат рекомендує подати до правоохоронних органів заяву про можливе кримінальне правопорушення.

У зверненні потрібно описати події, зазначити обставини вилучення телефона та заявити вимогу про повернення майна. Доцільно також додати наявні підтвердження: контакти свідків, копії звернень та інші матеріали, які стосуються ситуації.

За словами Капралова, під час захисту прав можна посилатися на відповідні норми адміністративного, кримінального процесуального та цивільного законодавства.

Чому важливо діяти послідовно

Саме по собі перебування в приміщенні ТЦК не позбавляє людину права захищати свої інтереси законними способами. Тому важливо не обмежуватися усними скаргами, а фіксувати обставини письмово та зберігати підтвердження поданих заяв.

Якщо виникла така ситуація, варто звернутися по правничу допомогу, щоб оцінити обставини й визначити подальші кроки. Остаточна правова оцінка залежить від конкретних фактів і наявних доказів.



Джерело: Економічні новини