Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 25 по 31 жовтня обіцяє похолодання до +9° вдень та дощі протягом п’яти днів тижня.

синоптики попередили про дощі з похолоданням у Київській області ще наприкінці минулого тижня, і новий прогноз підтверджує цю тенденцію: з 25 по 31 жовтня регіон чекають похолодання до +9° та дощі майже щодня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +9° до +16°, а нічні — від +7° до +12°.

У неділю, 25 жовтня, повітря прогріється до +16° вдень, уночі ж похолодає до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 26 жовтня, температура вдень опуститься до +14°, а вночі залишиться на позначці +12°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 27 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть лише +10°, вночі тримаються на тому ж рівні — +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У середу, 28 жовтня, вдень повітря прогріється до +11°, а вночі похолодає до +7°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У четвер, 29 жовтня, температура вдень триматиметься на найнижчій позначці тижня — +9°, вночі ж буде +8°. Небо вкриють суцільні хмари, можливі опади.

У п’ятницю, 30 жовтня, вдень стане трохи тепліше — +11°, вночі ж залишиться +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У суботу, 31 жовтня, завершальний день тижня принесе +12° вдень і +8° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтепліше в Київській області буде на початку тижня — у неділю, 25 жовтня, коли повітря прогріється до +16°. Найпрохолодніше — у четвер, 29 жовтня, коли максимум становитиме лише +9°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують з понеділка по п’ятницю — 26, 27, 28, 29 та 30 жовтня.

Через похолодання та дощі протягом майже всього тижня мешканцям Київської області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. У дощові дні не зайвою буде парасоля, а водіям слід бути обережними на дорозі через можливе погіршення видимості.

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