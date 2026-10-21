Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 22 по 28 жовтня обіцяє короткочасні дощі на початку тижня та поступове похолодання: максимальна температура повітря складе +17°, а мінімальна денна — +12°.

короткочасні дощі напередодні вже прогнозували синоптики для Київської області, і наступного тижня, з 22 по 28 жовтня, опади також не обійдуть регіон стороною: за даними Гідрометцентру, дощі очікуються у четвер, п'ятницю та суботу, а максимальна денна температура складе +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться в межах від +12° до +17°, а нічні — від +6° до +12°.

У четвер, 22 жовтня, повітря вдень прогріється до +15°, а вночі охолоне до +9°. Хмарність очікується мінлива, і синоптики не виключають опадів.

У п'ятницю, 23 жовтня, стовпчики термометрів підніматимуться до +17° вдень — це найтепліший день тижня, вночі температура опуститься до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади збережуться.

У суботу, 24 жовтня, температура вдень утримається на позначці +17°, вночі — +12°. Хмарність залишиться мінливою з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У неділю, 25 жовтня, повітря вдень охолоне до +16°, вночі — до +10°. Хмарність очікується мінлива, проте без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +13° вдень та +9° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 27 жовтня, температура вдень утримається на позначці +13°, вночі підніметься до +10°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У середу, 28 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +12° — це найхолодніший день тижня, а вночі похолодає до +6°. Хмарність очікується з проясненнями, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть п'ятниця та субота, 23 та 24 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +17°. Найпрохолоднішою виявиться середа, 28 жовтня, із денною температурою +12°. Перепад максимальних температур за тиждень складе 5°. Опади прогнозують у перші три дні тижня — у четвер, п'ятницю та суботу, 22-24 жовтня, далі погода стане сухою.

У дні з опадами — четвер, п'ятницю та суботу — варто брати з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через мокре дорожнє покриття. Через нічні температури, що опускаються до +6…+9°, у другій половині тижня краще одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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