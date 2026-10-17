Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 18 по 24 жовтня обіцяє мінливий характер: синоптики прогнозують можливі опади одразу чотири дні, а максимальна денна температура сягне +17°.

Дощі у Київській області минулого тижня вже встигли показати мінливий характер жовтня, а новий тиждень з 18 по 24 жовтня принесе схожу картину — хмарність, можливі опади та помірне тепло вдень без різких перепадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Київській області протягом тижня коливатиметься від +13° до +17°, а нічна - від +9° до +13°.

У неділю, 18 жовтня, в області очікується хмарна погода, повітря вдень прогріється до +15°, а вночі охолоне до +12°. Синоптики не виключають опадів.

У понеділок, 19 жовтня, хмарність збережеться, вдень термометри покажуть +16°, вночі - +13°. Можливі опади залишаються у прогнозі.

У вівторок, 20 жовтня, небо очиститься частково - очікується хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +17° - це найтепліший день тижня, вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 21 жовтня, погода стане малохмарною і без опадів. Температура вдень утримається на позначці +17°, а вночі опуститься до +10°.

У четвер, 22 жовтня, очікується хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється лише до +15°, а вночі стане найхолодніше за тиждень - +9°.

У п'ятницю, 23 жовтня, хмарність із проясненнями збережеться, опадів синоптики не очікують. Денна температура підніметься до +16°, нічна - до +10°.

У суботу, 24 жовтня, завершить тиждень хмарна погода з проясненнями та можливими опадами. Повітря вдень прогріється лише до +13° - це найпрохолодніший день тижня, вночі - до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +17°, а найпрохолоднішим - субота, 24 жовтня, коли повітря вдень прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 4°. Опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок, вівторок та суботу.

Оскільки опади очікуються чотири дні з семи, мешканцям області варто мати при собі парасольку та взуття по сезону, а водіям - бути обережнішими на дорозі через можливу слизькість. У дні без опадів погода залишатиметься комфортною для прогулянок і справ на свіжому повітрі.

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