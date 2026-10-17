Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 18 по 24 октября обещает переменчивый характер: синоптики прогнозируют возможные осадки сразу четыре дня, а максимальная дневная температура достигнет +17°.

Дожди в Киевской области на прошлой неделе уже успели показать переменчивый характер октября, а новая неделя с 18 по 24 октября принесет похожую картину - облачность, возможные осадки и умеренное тепло днем без резких перепадов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Киевской области в течение недели будет колебаться от +13° до +17°, а ночная - от +9° до +13°.

В воскресенье, 18 октября, в области ожидается облачная погода, днем воздух прогреется до +15°, а ночью остынет до +12°. Синоптики не исключают осадков.

В понедельник, 19 октября, облачность сохранится, днем термометры покажут +16°, ночью - +13°. Возможные осадки остаются в прогнозе.

Во вторник, 20 октября, небо прояснится частично - ожидается облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +17° - это самый теплый день недели, ночью столбики термометров опустятся до +12°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 21 октября, погода станет малооблачной и без осадков. Температура днем удержится на отметке +17°, а ночью опустится до +10°.

В четверг, 22 октября, ожидается облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется лишь до +15°, а ночью станет самое холодное за неделю - +9°.

В пятницу, 23 октября, облачность с прояснениями сохранится, осадков синоптики не ожидают. Дневная температура поднимется до +16°, ночная - до +10°.

В субботу, 24 октября, завершит неделю облачная погода с прояснениями и возможными осадками. Воздух днем прогреется лишь до +13° - это самый прохладный день недели, ночью - до +11°.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, с температурой +17°, а самым прохладным - суббота, 24 октября, когда воздух днем прогреется лишь до +13°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник, вторник и субботу.

Поскольку осадки ожидаются четыре дня из семи, жителям области стоит иметь при себе зонт и обувь по сезону, а водителям - быть осторожнее на дороге из-за возможной скользкости. В дни без осадков погода будет оставаться комфортной для прогулок и дел на свежем воздухе.

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