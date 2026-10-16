Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 17 по 23 жовтня показує, що синоптики очікують опади одразу у перші чотири дні, а максимальна денна температура сягне +18° лише у четвер, 22 жовтня.

новий тиждень осінніх дощів на Київщині почнеться відразу з хмарної та вологої погоди, адже синоптики прогнозують опади одразу у чотирьох днях із семи, а максимальна температура тижня підніметься до +18° лише у четвер, 22 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Київській області протягом тижня з 17 по 23 жовтня коливатиметься від +14° до +18°, а нічна — опускатиметься до +10°.

У суботу, 17 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики допускають опади.

У неділю, 18 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +15°, вночі — +12°. Хмарність залишиться мінливою, можливі опади.

Понеділок, 19 жовтня, стане найпрохолоднішим днем тижня: вдень лише +14°, вночі +13°. Небо вкриють суцільні хмари, і цього дня також не виключені опади.

У вівторок, 20 жовтня, температура вдень підніметься до +16°, вночі опуститься до +11°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У середу, 21 жовтня, повітря прогріється до +17° вдень і охолоне до +12° вночі. Хмарно з проясненнями, але вже без опадів.

Четвер, 22 жовтня, принесе пік тепла тижня: вдень +18°, вночі ж найхолодніше за весь період — лише +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 23 жовтня, температура вдень утримається на позначці +17°, вночі — +10°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 22 жовтня, з температурою +18°, а найпрохолоднішим — понеділок, 19 жовтня, коли повітря вдень прогріється лише до +14°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°, а опади синоптики прогнозують у суботу, неділю, понеділок і вівторок.

Оскільки дощі можливі одразу чотири дні поспіль, варто заздалегідь подбати про парасольку та водонепроникне взуття, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі через зниження зчеплення коліс з асфальтом.

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