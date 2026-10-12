Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 13 по 19 жовтня обіцяє помірно прохолодну погоду з короткочасними опадами у три дні тижня: максимальна денна температура підніметься до +16°, а мінімальна становитиме +11°.

попередній тижневий прогноз погоди для Київщини вже попереджав про мінливі дощі, і новий тиждень з 13 по 19 жовтня також принесе короткочасні опади у Київській області.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від +11° до +16°, а нічна — від +5° до +12°.

У вівторок, 13 жовтня, повітря прогріється до +13° вдень, а вночі похолодає до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 14 жовтня, денна температура утримається на позначці +13°, тоді як вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

Четвер, 15 жовтня, принесе невелике похолодання — вдень +12°, а вночі температура знизиться до +5°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 16 жовтня, денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +11°, вночі ж потеплішає до +9°. Синоптики прогнозують можливі опади за хмарної з проясненнями погоди.

Субота, 17 жовтня, стане найтеплішим днем тижня: повітря прогріється до +16° вдень і до +10° вночі. Хмарність — з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 18 жовтня, денна температура становитиме +14°, нічна — +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Понеділок, 19 жовтня, завершить тиждень температурою +12° як удень, так і вночі. Хмарність залишиться з проясненнями, можливі опади збережуться.

Отже, найтеплішим днем тижня у Київській області стане субота, 17 жовтня, з температурою +16°, а найпрохолодніше буде в п’ятницю, 16 жовтня, коли вдень не перевищить +11°. Перепад денних температур за тиждень складе 5°. Опади синоптики прогнозують тричі — у п’ятницю, 16 жовтня, у неділю, 18 жовтня, та в понеділок, 19 жовтня.

Через ймовірні опади у три дні тижня мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Нічні температури опускаються до +5°...+7° у середині тижня, тож варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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