У канадській провінції Онтаріо поліція зупинила водія Tesla Model Y, який спав за кермом під час роботи автопілота FSD. Чоловіка оштрафували на 490 канадських доларів.

У канадській провінції Онтаріо поліція зупинила водія Tesla Model Y, який спав за кермом під час роботи автопілота Full Self-Driving (FSD). Чоловіка оштрафували на 490 канадських доларів, а сам випадок знову нагадав: навіть найдорожча електроніка не замінює людину за кермом.

Поліцейський помітив, що водій заплющив очі і навіть не тримав руки на кермі. Про це пише SlashGear.

Це не поодинокий випадок. Протягом року канадські правоохоронці неодноразово фіксували подібні порушення власників Tesla. У США ситуація теж викликала занепокоєння: конгресмен Раджа Крішнамурті закликав посилити контроль за Tesla після появи відео, на яких водії сплять під час руху з увімкненим FSD.

Як водії обходять контроль уваги

Автомобілі Tesla мають системи контролю уваги водія, але частина власників навчилася їх обходити. Камеру в салоні можна закрити або вдягнути сонцезахисні окуляри. А для системи контролю керма іноді достатньо просто покласти руки на обід керма, створюючи ілюзію активної участі в керуванні.

Tesla офіційно класифікує Full Self-Driving як систему автономності другого рівня за шкалою SAE. Це означає, що машина сама керує розгоном, гальмуванням і напрямком руху, але водій зобов'язаний постійно стежити за дорогою і бути готовим втрутитися будь-якої миті.

Програмне забезпечення не гарантує безпеку в усіх ситуаціях. Несподівані перешкоди, пішоходи й аварійні моменти можуть стати проблемою навіть для найсучасніших систем допомоги. Раніше фіксувалися смертельні аварії за участю Tesla з увімкненими системами автономного керування.

Додаткові питання викликали заяви Ілона Маска про те, що оновлення FSD v14.3.3 рідше відволікатиме водія попередженнями. При цьому надійного механізму, який самостійно зупинив би авто, якщо людина заснула, досі немає. Зазвичай система лише надсилає попередження.

Що заборонено водієві навіть із автопілотом

Незалежно від того, яке програмне забезпечення стоїть в авто, правила залишаються однаковими:

Заборонено спати або заплющувати очі за кермом.

Не можна відпускати кермо і не контролювати дорогу.

Заборонено обходити системи контролю уваги: закривати салонну камеру, вдягати окуляри чи підкладати предмети.

Водій завжди має бути готовий взяти керування на себе.

Це правило універсальне і діє і для українських водіїв: будь-який «автопілот» чи адаптивний круїз-контроль є лише помічником. Відповідальність за безпеку руху завжди залишається на людині за кермом, і жодна електроніка її не знімає.