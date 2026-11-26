Майже половина дітей, які втратили батька чи матір на війні, мають симптоми ПТСР вище порогу ризику. Як розпізнати тривожні сигнали та допомогти дитині у школі.

Захист дітей в умовах війни - це не лише про фізичну безпеку. Як повідомляє освітній портал «Всеосвіта», у 47% дітей, які втратили батька чи матір на війні, симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) перевищують поріг ризику. Тобто майже кожна друга така дитина потребує фахової уваги, причому насамперед у школі, де вона проводить більшу частину дня.

Дослідження показало ще одну тривожну тенденцію: дорослі нерідко не помічають цих симптомів. Вчителі списують зміни в поведінці на «важкий характер» чи лінощі, а інші рідні - на період дорослішання. Тим часом травма нікуди не зникає, просто дитина вчиться її ховати.

Як розпізнати ПТСР у дитини

ПТСР у дітей виглядає не так, як у дорослих. Школяр може стати замкнутим, раптово втратити інтерес до навчання чи друзів або, навпаки, реагувати агресією на дрібниці. Часто з'являються порушення сну, нічні кошмари, страх гучних звуків чи сирен, який не минає навіть у безпечному місці.

Насторожити мають і тілесні сигнали: дитина скаржиться на головний біль чи біль у животі без медичних причин, втрачає апетит або починає їсти забагато. Молодші школярі можуть «повертатися» в минуле - знову боятися темряви, проситися спати з батьками, знову хотіти на руки.

Що робити дорослим

Перше правило - не змушувати дитину говорити про втрату, але й не робити тему забороненою. Дайте зрозуміти, що будь-які її почуття нормальні: і сльози, і злість, і навіть тимчасова байдужість. Стабільний розпорядок дня повертає відчуття безпеки, тому режим сну, їжі та занять варто зберегти попри все.

Як допомогти дитині в школі

Батькам варто поговорити з класним керівником і шкільним психологом, не розкриваючи всі подробиці, але пояснивши, що дитина пережила втрату і може реагувати нестандартно. Домовтеся про кілька простих речей:

дозволити дитині виходити з класу, якщо їй стає нестерпно;

замінити раптові контрольні чи виступи біля дошки на більш спокійні формати, поки дитина не відновиться;

не карати за неуважність, а шукати, що саме її викликає.

Якщо симптоми тримаються довше місяця і заважають навчанню, сну чи спілкуванню - це привід звернутися до дитячого психолога або психіатра. У таких випадках терапія дає справді добрий результат, а вчасна допомога не дає травмі перерости в хронічний стан у дорослому віці.