Кабінет Міністрів розширив перелік соціальних послуг для маломобільних переселенців і людей, які евакуювалися з зон бойових дій та тимчасово окупованих територій. До вже доступних притулку та медсестринського догляду додали дві нові послуги - догляд вдома і соціальну адаптацію.

Соціальні послуги для ВПО в Україні розширили, додавши дві нові - догляд вдома та соціальну адаптацію. До цього переселенцям були доступні лише послуги притулку й медсестринського догляду. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів для маломобільних ВПО та людей, які евакуювалися із зон бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Як інформує видання «Патріот Донбасу», підтримку надаватимуть з урахуванням стану здоров'я, рівня мобільності та індивідуальних потреб людини. Послуги зможуть надавати державні, комунальні та приватні організації, які долучилися до експериментального проєкту.

Догляд вдома: що передбачає

Нова послуга догляд вдома означає індивідуальну допомогу людині в повсякденному житті. Соціальні працівники приходитимуть безпосередньо за місцем проживання отримувача, зокрема в орендоване житло.

Обсяг допомоги визначатимуть окремо для кожного, залежно від стану здоров'я, рівня мобільності та потреб: від допомоги в побуті до супроводу.

Соціальна адаптація: кому допоможе

Ця послуга створена для переселенців, яким складно пристосуватися до нового життя після евакуації. Фахівці допомагатимуть:

відновлювати навички самостійного життя;

налагоджувати соціальні зв'язки та спілкування;

адаптуватися до життя в новій громаді;

отримувати психологічну та правничу підтримку;

вирішувати питання пошуку житла;

отримувати допомогу з працевлаштуванням.

Заняття проводитимуть у приміщеннях надавачів послуг та в місцях тимчасового проживання переселенців. Для одного отримувача передбачено не більше 13 годин соціальної адаптації на місяць.

Як оформити нові послуги

Скористатися послугами зможуть маломобільні внутрішньо переміщені особи та люди, евакуйовані з територій бойових дій або тимчасово окупованих населених пунктів. Для цього потрібно:

звернутися до органу соціального захисту населення або організації, яка бере участь у програмі;

пройти оцінювання індивідуальних потреб та визначення маломобільності;

узгодити індивідуальний план надання соціальних послуг;

укласти договір про отримання підтримки.

Хто оплачує послуги

Фінансування роботи надавачів здійснюватиметься за рахунок держави. Організаціям компенсуватимуть до 71,12 гривні за одну людино-годину догляду вдома та до 41,37 гривні за людино-годину соціальної адаптації.

Ці кошти йдуть на оплату роботи надавачів, а не виплачуються безпосередньо переселенцям. Експериментальний проєкт діятиме до 17 вересня 2027 року.

Переселенці, які потребують догляду чи допомоги з адаптацією після евакуації, можуть звернутися до місцевих органів соціального захисту, щоб уточнити можливість отримання послуг у своїй громаді.

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