Допомога на проживання для переселенців не змінювалася з 2022 року - 2000 гривень на дорослого і 3000 на дитину чи людину з інвалідністю. Офіс омбудсмана просить Мінсоцполітики публічно сказати, чи планують підвищувати виплати у 2027 році.

Грошова допомога для ВПО залишається замороженою з 2022 року, і тепер цим питанням зайнявся уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він закликає Мінсоцполітики публічно відповісти, чи пропонуватимуть урядовцям підвищити виплати переселенцям у 2027 році.

Нині переселенці отримують допомогу на проживання в розмірі 2000 гривень на місяць на дорослу людину та 3000 гривень - на дитину або людину з інвалідністю. Суми не переглядали з самого початку повномасштабної війни.

Головна проблема, на яку вказує омбудсман, - інфляція, яка з'їла купівельну спроможність цих коштів. За даними звіту Міжнародної організації з міграції за липень 2026 року, 13% опитаних переселенців купували продукти в борг або позичали їжу, а ще 17% домогосподарств ВПО пропускали платежі за оренду житла.

Скільки зараз платять переселенцям

Державна допомога на проживання для ВПО має лише два рівні: 2000 гривень для дорослого і 3000 гривень для дитини або людини з інвалідністю. Ці цифри прописані в профільній постанові №332, яку за цей час змінювали неодноразово, однак самі суми виплат жодного разу не підвищували.

«Згадайте, скільки продуктів ви могли купити на 2000 гривень у 2022 році й скільки можете купити сьогодні», - звернувся Лубінець до чиновників. За його словами, до витрат на їжу, ліки, проїзд і комуналку у переселенців додалася ще й оренда житла, яку доводиться оплачувати щомісяця.

Скільки грошей заклали на ВПО у бюджеті на 2027 рік

Парламент уже отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 рік. У ньому на підтримку переселенців передбачили 83,2 мільярда гривень - це на 11,6 мільярда більше, ніж закладали у 2026 році.

Проте Лубінець наголошує: збільшення загальної суми в бюджеті ще не означає, що самі виплати на руки зростуть. Омбудсман просить Мінсоцполітики прямо сказати, до яких сум і з якого місяця можуть підвищити допомогу переселенцям.

Що буде далі

Станом на зараз Мінсоцполітики ще не дало публічної відповіді на звернення омбудсмана. У відомстві не повідомили, чи планують пропонувати уряду підвищення виплат ВПО у 2027 році.

Переселенцям, які отримують допомогу на проживання, поки що радять стежити за офіційними повідомленнями Мінсоцполітики та Пенсійного фонду, оскільки будь-яка зміна сум або умов виплат оголошується саме через ці структури. Поновлення чи зміна допомоги також відбувається через органи соцзахисту за місцем фактичного проживання.

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