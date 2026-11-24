Помощь на проживание для переселенцев не менялась с 2022 года - 2000 гривен на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Офис омбудсмена просит Минсоцполитики публично заявить, планируют ли повышать выплаты в 2027 году.

Денежная помощь для ВПЛ остается замороженной с 2022 года, и этим вопросом теперь занялся уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он призывает Минсоцполитики публично ответить, будут ли предлагать чиновникам повысить выплаты переселенцам в 2027 году.

Сейчас переселенцы получают помощь на проживание в размере 2000 гривен в месяц на взрослого человека и 3000 гривен - на ребенка или человека с инвалидностью. Суммы не пересматривали с самого начала полномасштабной войны.

Главная проблема, на которую указывает омбудсмен, - инфляция, которая съела покупательную способность этих средств. По данным отчета Международной организации по миграции за июль 2026 года, 13% опрошенных переселенцев покупали продукты в долг или одалживали еду, а еще 17% домохозяйств ВПЛ пропускали платежи за аренду жилья.

Сколько сейчас платят переселенцам

Государственная помощь на проживание для ВПЛ имеет лишь два уровня: 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью. Эти цифры прописаны в профильном постановлении №332, которое за это время меняли неоднократно, однако сами суммы выплат ни разу не повышали.

«Вспомните, сколько продуктов вы могли купить на 2000 гривен в 2022 году и сколько можете купить сегодня», - обратился Лубинец к чиновникам. По его словам, к расходам на еду, лекарства, проезд и коммуналку у переселенцев добавилась еще и аренда жилья, которую приходится оплачивать ежемесячно.

Сколько денег заложили на ВПЛ в бюджете на 2027 год

Парламент уже получил на рассмотрение проект государственного бюджета на 2027 год. В нем на поддержку переселенцев предусмотрели 83,2 миллиарда гривен - это на 11,6 миллиарда больше, чем закладывали в 2026 году.

Однако Лубинец подчеркивает: увеличение общей суммы в бюджете еще не означает, что сами выплаты на руки вырастут. Омбудсмен просит Минсоцполитики прямо сказать, до каких сумм и с какого месяца могут повысить помощь переселенцам.

Что будет дальше

На данный момент Минсоцполитики еще не дало публичного ответа на обращение омбудсмена. В ведомстве не сообщили, планируют ли предлагать правительству повышение выплат ВПЛ в 2027 году.

Переселенцам, которые получают помощь на проживание, пока советуют следить за официальными сообщениями Минсоцполитики и Пенсионного фонда, поскольку любое изменение сумм или условий выплат объявляется именно через эти структуры. Возобновление или изменение помощи также происходит через органы соцзащиты по месту фактического проживания.

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