Украинцам готовят новые тарифы на воду: за кубометр могут просить до 121 гривни, а в отдельных громадах коммунальщики предлагают еще больше. Разбираемся, откуда цифры, когда ждать подорожания и что делать потребителям.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти: уже с января 2027 года за кубометр воды могут просить до 121 гривни. Водоканалы по всей стране массово пересматривают стоимость водоснабжения и водоотведения, объясняя это многолетним ростом себестоимости.

Нынешние тарифы во многих громадах не менялись еще с 2021 года, хотя расходы коммунальных предприятий постоянно росли. Подорожали электроэнергия, топливо, оплата труда и обслуживание сетей, поэтому разницу между тарифом и реальной стоимостью услуги приходилось покрывать из местных бюджетов.

Сколько хотят брать за кубометр

Предложения водоканалов различаются в зависимости от региона. Общий ориентир, который называют специалисты, - до 121 гривни за кубометр. Однако в отдельных громадах цифры еще выше. Например, в Пристоличной громаде на Киевщине коммунальщики предлагают с 2027 года тариф аж в 148,40 гривни за кубометр воды и водоотведения вместе.

Для сравнения: сейчас жители этой громады платят лишь 28,50 гривни за кубометр - этот тариф не менялся с июня 2021 года. То есть подорожание может быть более чем в пять раз.

Почему тарифы растут так резко

По расчетам предприятий, стоимость электроэнергии за несколько лет выросла более чем втрое, дизельное топливо - с 21 до почти 103 гривень за литр. При этом местные бюджеты уже не могут компенсировать разницу в прежних объемах из-за изъятия средств в госбюджет и потери налоговых поступлений.

Только в Пристоличной громаде общий объем компенсации разницы между тарифами и фактическими расходами за 2022-2026 годы достиг почти 51 миллиона гривень. Такие суммы из бюджета тратить дальше становится невозможно.

Что это значит для платежек

Если новые тарифы утвердят, существенно вырастет именно холодная вода и водоотведение в платежках. Для семьи, которая использует около 8 кубометров воды в месяц, счет может увеличиться на сотни гривень в зависимости от решения конкретной громады.

Важно: сейчас это лишь предложения коммунальных предприятий. Окончательное решение принимают местные исполнительные комитеты, и потребители имеют право подавать свои замечания.

Как потребителям отстоять свои интересы

По законодательству, перед изменением тарифа предприятия обязаны обнародовать уведомление о намерении пересмотреть цены вместе с расчетами и структурой тарифа. Замечания от жителей принимают в течение 7-14 календарных дней с момента обнародования - письменно по адресу предприятия или на электронную почту.

Поэтому стоит следить за уведомлениями своего водоканала и активно реагировать. Если тариф кажется необоснованным, можно обращаться в местный совет и в Госпродпотребслужбу.

Ранее Politeka сообщала, кто из пенсионеров имеет право на компенсацию 100% коммунальных услуг.

Также Politeka сообщала, где в Украине самые дорогие билеты в коммунальных автобусах.