Пенсионерам, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивают лишь 25% назначенной пенсии, а остальные 75% идут на покрытие стоимости проживания в учреждении.

Пенсионные выплаты в Украине начисляются по разным правилам, и часть пенсионеров ежемесячно получает не полную назначенную сумму, а лишь ее четверть. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Речь идет о людях, которые находятся на полном государственном содержании и проживают в соответствующем учреждении. Таким пенсионерам на руки выплачивают 25% назначенной пенсии. Остальные 75% направляются на покрытие стоимости проживания в учреждении.

С какого месяца действует правило

Порядок начисления применяют с первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления человека на полное государственное содержание. То есть сокращение выплаты начинается не сразу, а с началом следующего календарного месяца.

Если пенсия превышает стоимость содержания в учреждении, человеку доплачивают разницу между этими суммами. Но минимальная сумма, которая всегда остается на руках, составляет 25% назначенной пенсии.

Кому платят полную сумму

В правилах есть исключение. Пенсии за особые заслуги перед Украиной, назначенные по статье 14 Закона №1767-III от 1 июня 2000 года, выплачивают в полном объеме. Даже если пенсионер находится на полном государственном содержании.

Что меняется, если есть иждивенцы

Если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, назначенную пенсию распределяют между ними. Сам пенсионер неизменно получает 25%, а остальные средства направляют нетрудоспособным членам семьи, но не более 50% назначенной выплаты.

Дети, потерявшие кормильца

Для детей, находящихся на полном государственном содержании, действуют отдельные правила. Если это дети-сироты, Пенсионный фонд перечисляет пенсию по случаю потери кормильца на их текущие счета в полном объеме, без каких-либо вычетов.

Остальные дети, находящиеся на полном государственном содержании, получают 50% назначенной пенсии по случаю потери кормильца.

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