После обновления защиты приложение «Резерв+» требует от части пользователей сменить PIN-код: старые простые комбинации вроде 1111 и 1234 больше не принимаются.

Мобилизация в Украине и правила воинского учета снова уточняются: после обновления защиты приложение «Резерв+» может попросить часть пользователей сменить PIN-код. Прежняя комбинация просто не соответствует новым требованиям безопасности, которые усилило Министерство обороны.

Изменения касаются именно авторизации. Система теперь отклоняет слишком простые цифровые коды, которые легко угадать. Среди примеров, которые привели в Минобороны, - коды 1111 и 1234.

Если установленный ранее PIN-код не проходит проверку, придется придумать другой. Важно: само уведомление о смене кода не означает, что ваши военно-учетные данные аннулировали или изменился статус отсрочки.

Кроме требований к PIN-коду, разработчики улучшили стабильность входа и убрали задержки при авторизации. Также в «Резерв+» появилась возможность входить через приложение «Дія» и электронную подпись «Дія.Підпис». Функцию включают постепенно, поэтому у части пользователей ее пока может не быть.

Для входа через «Дію» нужно активировать «Дія.Підпис» и подтвердить личность. Если этот способ еще недоступен, можно пользоваться привычным входом через BankID. Отсутствие новой функции не означает, что с учетной записью что-то не так.

Как сменить PIN-код

Если появилось уведомление о необходимости заменить код, установите новую комбинацию, которая соответствует требованиям приложения. Сделать это можно в настройках «Резерв+»: выберите пункт «Изменить код-пароль», введите действующий код, а затем задайте новый.

Обновление направлено только на дополнительную защиту учетной записи. Оно не меняет порядок предоставления отсрочки или правила воинского учета.

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