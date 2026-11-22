Графики отключения света в Кропивницком на неделю с 23 по 29 ноября утвердили в «Кировоградоблэнерго». 23 и 24 ноября часть улиц города будет оставаться без электроэнергии с 08:00 до 17:00 из-за технического обслуживания сетей.

Графики отключения света в Кропивницком на неделю с 23 по 29 ноября обновлены. В понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, часть домов города будет оставаться без электроэнергии с 08:00 до 17:00.

Речь идет о плановых, а не аварийных отключениях. Причина - техническое обслуживание сетей, поэтому энергетики заранее предупредили жителей, чтобы те успели подготовиться.

Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго» на своем официальном сайте, где опубликован график плановых отключений.

Какие адреса обесточат 23 и 24 ноября

23 и 24 ноября без света с 08:00 до 17:00 останутся жители таких улиц Кропивницкого:

ул. Анны Ярославны: 58, 60, 61, 63, 63а, 65, 67;

ул. Конотопская: 49, 51, 53;

ул. Ивана Богуна: 70а, 72, 72а, 74Б, 76, 76а, 78, 80, 80А, 118, 121, 122а, 123, 123а, 123б, 125, 125А, 125б, 126Б, 127, 129, 131;

пер. Гражданский: 1, 1а, 1в, 2а, 2б, 2в, 4, 4в, 6а, 23;

ул. Богдана Хмельницкого: 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133А, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 140А, 141, 142, 142А, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 151, 152, 154, 156, 156А, 156Б, 158, 158А.

То есть в понедельник и вторник отключения затронут одни и те же адреса. Работы будут длиться весь рабочий день.

Отдельно энергетики анонсировали текущий ремонт 30 ноября, но это уже за пределами недели 23-29 ноября. В тот день с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останется один дом на ул. Соколовской, 21 б.

Что делать жителям

На время отключений специалисты советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также проверить исправность фонариков. Уточнить график можно на сайте компании или по телефону колл-центра 0-800-300-552, который работает круглосуточно.

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