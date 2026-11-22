В понедельник, 23 ноября, Украину ждет резкий разрыв температур: на юге и западе относительно мягко, а на востоке и севере - дождь со снегом, гололедица и усиление ветра до 9 м/с.

Погода в Киевской области на этой неделе уже резко изменилась, и на 23 ноября синоптики прогнозируют выраженный температурный контраст по всей Украине. Пока южное побережье и запад держат относительно мягкие показатели, в восточных и северных областях уже формируются условия для снега, дождя и гололедицы.

По данным OpenWeatherMap, которые приводит портал UAportal, комфортнее всего в понедельник будет на юге. В Одессе сегодня +3°C при рваных облаках, а завтра небо прояснится, днем до +1°C. Во Львове благодаря западному влиянию сейчас +2°C, хотя ветер уже ощутимый - 5-6 м/с.

Где теплее всего 23 ноября

В Днепре текущие показатели +2°C, но на понедельник синоптики обещают чистое небо с морозом - ночью и утром столбик термометра опустится до -1...-3°C. То есть даже в центральных и южных областях температура уже балансирует около нуля.

Самая сложная ситуация сложится на востоке. В Харькове сегодня вероятность осадков достигает 84%, а завтра ожидают интенсивный дождь со снегом: днем +3°C, ночью +2°C. Ветры усилятся до 4-8 м/с, что только добавит опасности из-за гололедицы.

Где ждать снега и гололедицы

На западе, в районе Львова, картина похожа - в понедельник прогнозируют легкий снег с очень сильным ветром до 9 м/с и небольшим морозом -1...0°C. Такая погода продержится и до среды, 25 ноября, когда на востоке еще возможен легкий снег с морозной ночью до -1°C.

Неустойчивой погода останется в ближайшие двое суток и на севере. Синоптики советуют быть особенно осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы и сниженной видимости от осадков - именно в утренние и вечерние часы риск заносов самый высокий.

Что посоветовали водителям и пешеходам

Специалисты рекомендуют в понедельник проверить состояние зимних шин, особенно в восточных и западных областях, где гололедица наиболее вероятна. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой, поскольку тротуары утром могут быть покрыты тонкой коркой льда.

Ранее Politeka сообщала, каким будет прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 17 по 23 ноября.

Также Politeka сообщала, в Одесской области резко ухудшится погода с 16 по 22 ноября.