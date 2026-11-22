Военнослужащие, призванные во время мобилизации, на время службы имеют право не платить проценты, штрафы и пеню по кредитам. Однако банки и коллекторы нередко продолжают требовать погашения долгов. Рассказываем, на что ссылаться и куда обращаться.

Воинский учет и права военных защищает закон, но на практике об этом часто забывают. Военнослужащим регулярно звонят коллекторы и требуют погасить кредит, хотя по закону на время службы им не начисляют ни проценты, ни штрафы.

Речь идет о статье 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (№2011-XII). Она прямо запрещает начислять проценты за пользование кредитом, а также пеню и штрафы за невыполнение обязательств для тех, кого призвали на службу по мобилизации или на особый период.

Это же правило касается военнослужащих, проходящих службу по контракту. То есть пока человек защищает страну, его долг по кредиту «замораживается» в части платы за пользование деньгами.

Кого именно касается льгота

Право не платить проценты имеют не все, а четко определенные законом категории. Это военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, а также те, кто проходит службу по контракту.

Льгота действует именно на период службы. После увольнения из армии начисление процентов возобновляется, но все, что банк успел начислить за время службы, считается незаконным и подлежит отмене.

Что не могут требовать коллекторы

Чаще всего проблема не в самом законе, а в том, что финансовые учреждения или коллекторские компании игнорируют его. Они продолжают звонить, присылать сообщения и требовать выплатить полную сумму вместе с процентами.

Юристы подчеркивают: такие требования не имеют законных оснований. Если военный входит в указанные категории, банк не имеет права ни начислять проценты, ни взыскивать штрафы за просрочку в течение всего периода службы.

Что делать, если звонят

Первый шаг - сообщить кредитору о своем статусе. Для этого нужно отправить банку письменное заявление с копией документа, подтверждающего прохождение службы.

Справка о непосредственном участии в боевых действиях или военный билет с отметкой.

Копия контракта или приказа о призыве.

Заявление произвольной формы со ссылкой на статью 14 Закона №2011-XII.

Если банк или коллекторы продолжают давить, обращайтесь в Национальный банк Украины, а также к военному прокурору или в суд. Однако самый быстрый вариант - письменное требование с подтверждением статуса, после которого начисления должны остановиться.

Главное - не игнорировать звонки и не спорить по телефону, а зафиксировать все письменно. Именно письменное заявление становится основанием для проверки законности начислений.

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