Проверить долг ФОП перед налоговой проще всего в Электронном кабинете, раздел "Состояние расчетов с бюджетом": там видны начисления, уплата, долг и переплата отдельно по единому налогу, военному сбору и ЕСВ.

ФОП может иметь налоговые льготы и долги одновременно, поэтому разобраться в своих расчетах стоит еще до визита в банк или на тендер. Проще всего проверить состояние дел в Электронном кабинете плательщика, в разделе «Состояние расчетов с бюджетом»: там отдельно видны начисления, уплата, долг и переплата по единому налогу, военному сбору и ЕСВ.

Основной источник данных - интегрированная карточка плательщика (ИКП). Каждый платеж имеет свою строку: сумма к уплате означает долг, а сумма со знаком переплаты - что вы заплатили больше, чем начислено. Данные обновляются после обработки платежа Казначейством, поэтому свежая оплата может отобразиться с задержкой в несколько банковских дней.

Откуда берутся «фантомные» долги и переплаты

Чаще всего деньги «теряются» из-за ошибки в реквизитах: неправильный IBAN, код бюджетной классификации или РНОКПП. Ошибка в счете означает, что налог формально не уплачен, а ошибка в коде плательщика отправляет сумму в строку «Платежи к выяснению», пока налоговая не определит ее назначение.

Похожая путаница возникает с ЕСВ: за себя взнос в карточке начисляют только после обработки годового приложения к декларации. До этого все взносы в течение года выглядят как переплата, и это нормально. То же самое после перехода с 1-2 группы на 3 группу, когда авансовые платежи по старой ставке остаются переплатой. А двойная уплата случается, когда один и тот же платеж провели через банк и повторно через «Дию» или бухгалтера.

Как провести сверку с налоговой

Сверку стоит делать минимум раз в год и обязательно перед закрытием ФОП. Алгоритм простой:

откройте «Состояние расчетов с бюджетом» и выберите год;

сравните строки ЕН, ВС и ЕСВ со своими квитанциями;

если есть расхождение, закажите выписку с детализацией по платежам;

найдите суммы в «Платежах к выяснению» или на чужих счетах;

подайте заявление о возврате или зачислении с копией платежки.

С 14 января 2026 года действует новый порядок документального подтверждения расчетов (приказ Минфина №416 от 20.08.2025). Запрос на выписку F 13002 подают в кабинете в меню «Заявления, запросы для получения информации», отдельно за каждый год. Электронная выписка поступает не позднее второго рабочего дня, а при желании можно выбрать детализацию по каждому платежу и автоматический расчет пени.

Как исправить платеж с неправильными реквизитами

Если деньги ушли не на тот счет, подайте заявление J/F 1302002 «о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм» в меню «Ввод отчетности», тип формы J(F)13. К нему прилагают копию платежки, причем на каждую платежку подают отдельное заявление. В заявлении можно указать, что средства следует направить в счет нужного налога. Пеня за такую ошибку не начисляется, а начисленная аннулируется, если вы вовремя уплатили налог и подали заявление.

Возврат переплаты: сроки и ограничения

Возврат происходит только по заявлению плательщика по ст. 43 Налогового кодекса. В нем указывают сумму, платеж и счет, куда вернуть средства. Налоговая готовит заключение не позднее чем за 5 рабочих дней до завершения 20-дневного срока со дня подачи заявления, а Казначейство перечисляет деньги в течение еще 5 рабочих дней - в целом выходит около месяца.

Заявление подают в течение 1095 дней со дня возникновения переплаты. После этого срока вернуть сумму уже не выйдет, поэтому старую переплату лучше проверить до закрытия ФОП. Важный нюанс: переплату по единому налогу можно зачислить в счет будущих платежей ЕН или на погашение долга по военному сбору. А вот переплату по ЕСВ можно лишь зачислить в будущие взносы ЕСВ, а вернуть - по Порядку №417 от 23.07.2021. Направить ее на единый налог невозможно, ведь взнос зачисляют на отдельные счета.

Чем грозит реальный долг

За просроченную уплату задекларированного налога действует штраф по п. 126.1 НКУ: 5% суммы долга при просрочке до 30 дней и 10% при просрочке свыше 30 дней. Пеня начисляется после 90 дней по ставке 100% учетной ставки НБУ - по состоянию на середину октября 2026 года это 16%. Так что на долг 10 000 грн за каждые 30 дней набегает около 131,5 грн пени. Суммы, доначисленные проверкой, облагаются пеней 120% учетной ставки.

Неуплата ЕСВ наказывается штрафом 20% и пеней 0,1% за каждый день. А непогашенный налоговый долг дает налоговой право залога на имущество - оно возникает на следующий день после предельного срока уплаты. Долг можно рассрочить по ст. 100 НКУ, но минимальный срок составляет 2 месяца, а на рассроченную сумму начисляют 120% учетной ставки. Долг по ЕСВ рассрочить нельзя.

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