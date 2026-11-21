Перевірити борг ФОП перед податковою найпростіше в Електронному кабінеті, розділ "Стан розрахунків з бюджетом": там видно нарахування, сплату, борг і переплату окремо за єдиним податком, військовим збором і ЄСВ.

ФОП може мати податкові пільги і борги одночасно, тож розібратися у своїх розрахунках варто ще до візиту в банк чи на тендер. Найпростіше перевірити стан справ в Електронному кабінеті платника, у розділі «Стан розрахунків з бюджетом»: там окремо видно нарахування, сплату, борг і переплату за єдиним податком, військовим збором та ЄСВ.

Основне джерело даних - інтегрована картка платника (ІКП). Кожен платіж має свій рядок: сума до сплати означає борг, а сума зі знаком переплати - що ви заплатили більше, ніж нараховано. Дані оновлюються після того, як Казначейство обробить платіж, тож свіжа оплата може відобразитися із затримкою в кілька банківських днів.

Звідки беруться «фантомні» борги і переплати

Найчастіше гроші «губляться» через помилку в реквізитах: неправильний IBAN, код бюджетної класифікації чи РНОКПП. Помилка в рахунку означає, що податок формально не сплачено, а помилка в коді платника відправляє суму в рядок «Платежі до з'ясування», поки податкова не визначить її призначення.

Схожа плутанина виникає з ЄСВ: за себе внесок у картці нараховують лише після обробки річного додатка до декларації. До того всі внески протягом року виглядають як переплата, і це нормально. Те саме після переходу з 1-2 групи на 3 групу, коли авансові платежі за старою ставкою залишаються переплатою. А подвійна сплата трапляється, коли один і той самий платіж провели через банк і повторно через «Дію» чи бухгалтера.

Як провести звірку з податковою

Звірку варто робити щонайменше раз на рік і обов'язково перед закриттям ФОП. Алгоритм простий:

відкрийте «Стан розрахунків з бюджетом» і виберіть рік;

порівняйте рядки ЄП, ВЗ і ЄСВ зі своїми квитанціями;

якщо є розбіжність, замовте витяг з деталізацією за платежами;

знайдіть суми в «Платежах до з'ясування» чи на чужих рахунках;

подайте заяву про повернення чи зарахування з копією платіжки.

З 14 січня 2026 року діє новий порядок документального підтвердження розрахунків (наказ Мінфіну №416 від 20.08.2025). Запит на витяг F 13002 подають у кабінеті в меню «Заяви, запити для отримання інформації», окремо за кожен рік. Електронний витяг надходить не пізніше другого робочого дня, а за бажанням можна обрати деталізацію за кожним платежем і автоматичний розрахунок пені.

Як виправити платіж з неправильними реквізитами

Якщо гроші пішли не на той рахунок, подайте заяву J/F 1302002 «про повернення помилково та/або надміру сплачених сум» у меню «Введення звітності», тип форми J(F)13. До неї додають копію платіжки, причому на кожну платіжку подають окрему заяву. В заяві можна вказати, що кошти слід спрямувати в рахунок потрібного податку. Пеня за таку помилку не нараховується, а нарахована анулюється, якщо ви вчасно сплатили податок і подали заяву.

Повернення переплати: строки та обмеження

Повернення відбувається лише за заявою платника за ст. 43 Податкового кодексу. У ній зазначають суму, платіж і рахунок, куди повернути кошти. Податкова готує висновок не пізніше ніж за 5 робочих днів до завершення 20-денного строку з дня подання заяви, а Казначейство перераховує гроші протягом ще 5 робочих днів - загалом виходить близько місяця.

Заяву подають протягом 1095 днів від дня виникнення переплати. Після цього строку повернути суму вже не вийде, тож стару переплату краще перевірити до закриття ФОП. Важливий нюанс: переплату з єдиного податку можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів ЄП або на погашення боргу з військового збору. Натомість переплату з ЄСВ можна лише зарахувати в майбутні внески ЄСВ, а повернути - за Порядком №417 від 23.07.2021. Спрямувати її на єдиний податок неможливо, бо внесок зараховують на окремі рахунки.

Що загрожує за реальний борг

За прострочену сплату задекларованого податку діє штраф за п. 126.1 ПКУ: 5% суми боргу при простроченні до 30 днів і 10% при простроченні понад 30 днів. Пеня нараховується після 90 днів за ставкою 100% облікової ставки НБУ - станом на середину жовтня 2026 року це 16%. Тож на борг 10 000 грн за кожні 30 днів набігає близько 131,5 грн пені. Суми, донараховані перевіркою, обтяжуються пенею 120% облікової ставки.

Несплата ЄСВ карається штрафом 20% і пенею 0,1% за кожен день. А непогашений податковий борг дає податковій право застави на майно - воно виникає наступного дня після граничного строку сплати. Борг можна розстрочити за ст. 100 ПКУ, але мінімальний строк становить 2 місяці, а на розстрочену суму нараховують 120% облікової ставки. Борг з ЄСВ розстрочити не можна.

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