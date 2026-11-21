Затримка пенсії не завжди означає, що виплату скасували: гроші перераховують до 25 числа, тож варто перевірити, чому звичної суми досі немає.

Пенсія в Україні надходить щомісяця в межах визначеного періоду, і не кожна затримка означає, що виплату забрали. За законом гроші мають виплатити не пізніше 25 числа того місяця, за який їх нарахували, тож якщо звичної суми досі немає, варто перевірити п'ять можливих причин.

Пенсії перераховують упродовж виплатного періоду - з 4 по 25 число. Усі пенсіонери отримують гроші не одночасно: конкретна дата залежить від графіка фінансування та способу виплати. Тож якщо сусідам чи знайомим кошти вже зарахували, це ще не означає, що саме вам затримують пенсію.

Що перевірити, якщо пенсія не надійшла

Перше, на що радять звернути увагу в Пенсійному фонді України, - чи не настала ще ваша дата виплати за графіком. Варто згадати звичний день надходження коштів і з'ясувати, чи завершився вже виплатний період. Якщо 25 число минуло, а грошей немає, слід уточнити статус виплати в ПФУ.

Друга поширена причина - проблема з банківським рахунком. Коли пенсія йде на картку, справа може бути не в самому нарахуванні, а в обслуговуванні. Важливо розрізняти картку і рахунок: гроші перераховують на банківський рахунок, а картка лише інструмент доступу до нього. Перевірте, чи активний рахунок, чи не змінилися реквізити і чи не надходило повідомлення про необхідність змінити банк.

Третя причина стосується тих, хто отримує пенсію через «Укрпошту». Виплата залежить від графіка роботи відділення та доставки листоношею. Якщо людина тимчасово змінила місце проживання чи у населеному пункті немає можливості доставити гроші, потрібно уточнити, де саме їх можна отримати.

Коли ПФУ може зупинити виплату

Окрема підстава для припинення виплати - якщо призначену пенсію не отримували шість місяців поспіль. Тоді ПФУ має право зупинити виплату згідно зі статтею 49 закону №1058-IV. У такому разі треба з'ясувати підставу і порядок поновлення.

Четверта причина - непройдена фізична ідентифікація. Люди, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на окупованих територіях, мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року. Статус можна перевірити в сервісі «Моя ідентифікація» на вебпорталі ПФУ або в застосунку Пенсійного фонду.

Окрема умова стосується пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях або тих, хто виїхав звідти під час окупації: для продовження виплат вони мають повідомити ПФУ про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

П'ята причина - Пенсійний фонд офіційно призупинив виплату. Стаття 49 закону №1058-IV визначає підстави для цього, серед яких призначення пенсії на основі документів із недостовірними відомостями та непройдення ідентифікації.

Що робити, якщо пенсія не надійшла

Починати варто з особистого кабінету на вебпорталі ПФУ - там видно інформацію про пенсійну справу, звернення та дані щодо ідентифікації. Якщо причина незрозуміла, зверніться до сервісного центру ПФУ або подайте електронне звернення. У запиті вкажіть, за який місяць не надійшла пенсія, коли зазвичай надходили кошти, яким способом отримуєте виплату та чи змінювалися реквізити або місце проживання.

Попросіть повідомити, чи була нарахована пенсія, чи перерахували кошти і чи є рішення про призупинення виплати. Якщо ПФУ підтвердить перерахування, але грошей немає, зверніться вже до банку або поштового оператора. Головне - визначити, на якому етапі виникла проблема: нарахування, фінансування, зарахування на рахунок чи доставка.

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