Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 22 по 28 листопада показує стрімке похолодання: якщо у неділю, 22 листопада, повітря прогріється до +5°, то вже до суботи, 28 листопада, максимальна температура впаде до -3°, а вночі очікується -7°. Крім того, синоптики прогнозують опади протягом п’яти днів тижня.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав харків’ян про нестабільну погоду, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. Синоптики прогнозують, що з 22 по 28 листопада Харківську область накриє різке похолодання, а максимальна денна температура впаде з +5° до -3°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +5° до -3°, а нічні — від +3° до -7°.

У неділю, 22 листопада, повітря прогріється до +5°, вночі температура триматиметься на позначці +3°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У понеділок, 23 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +4°, а вночі повітря охолоне до -1°. Небо затягнуть хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, денна температура утримається на позначці +4°, нічна — +2°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У середу, 25 листопада, і вдень, і вночі очікується -1°. Цього дня також можливі опади.

У четвер, 26 листопада, вдень температура триматиметься на -1°, а вночі опуститься до -3°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 27 листопада, повітря вдень прогріється лише до -2°, вночі температура залишиться такою ж — -2°. Опади також можливі.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів покажуть -3° вдень і -7° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 22 листопада, з температурою +5°, а найхолоднішим — субота, 28 листопада, коли повітря охолоне до -3° вдень і -7° вночі. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують із понеділка по п’ятницю — із 23 по 27 листопада.

Зважаючи на різке похолодання та ймовірні опади протягом п’яти днів, мешканцям Харківської області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. Також не завадить узяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизькість на дорогах.

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