Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 22 по 28 листопада показує стрімке падіння температури: від +7° на початку тижня до 0° у суботу, 28 листопада, із можливими опадами у понеділок та четвер.

Попередньому тижневому прогнозі погоди для регіону вже йшлося про мінливі погодні умови, а цього тижня Дніпропетровську область накриє ще відчутніша зміна: температура впаде від +7° на початку періоду до 0° наприкінці тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 22 по 28 листопада денна температура в Дніпропетровській області коливатиметься від 0° до +7°.

У неділю, 22 листопада, вдень очікується +6°, вночі +4°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 23 листопада, повітря прогріється до +7° — це найтепліший день тижня. Вночі температура опуститься до 0°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +2°, а вночі +2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 25 листопада, температура утримається на позначці +1° вдень, вночі очікується -1°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 26 листопада, вдень +1°, вночі похолодає до -2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 27 листопада, вдень утримається +1°, вночі -1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, денна температура опуститься до 0° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується -3°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 23 листопада, з температурою +7°, а найпрохолоднішим — субота, 28 листопада, коли вдень буде лише 0°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують двічі — у понеділок, 23 листопада, та у четвер, 26 листопада.

Через стрімке похолодання у другій половині тижня жителям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — в понеділок і четвер — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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