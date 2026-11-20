Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 21 по 27 листопада обіцяє стрімкий перепад температур: від +10° на вихідних до +1° у середині та наприкінці періоду. Двічі за тиждень синоптики прогнозують опади.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже готував мешканців до нестабільної погоди, і нова неділя підтверджує цю тенденцію - за свіжими даними, Дніпропетровщину з 21 по 27 листопада чекає стрімкий перепад температур: від теплих +10° на початку тижня до холодних +1° у другій половині.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться в діапазоні від +1° до +10°, а перепад за весь період складе 9°.

У суботу, 21 листопада, повітря прогріється до +10° удень, а вночі очікується +7°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 22 листопада, температура піде на спад - удень до +6°, уночі до +4°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Понеділок, 23 листопада, принесе подальше похолодання: удень +7°, а вночі термометри покажуть 0°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +2° удень і +2° уночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Середа, 25 листопада, стане найхолоднішим днем тижня за денними показниками: удень лише +1°, а вночі -1°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 26 листопада, температура утримається на позначці +1° удень, а вночі опуститься до -2°. Цього дня синоптики також прогнозують можливі опади.

П'ятниця, 27 листопада, завершить тиждень температурою +1° удень та -1° уночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 21 листопада, з денною температурою +10°, а найпрохолодніше синоптики прогнозують у середу, 25 листопада, - лише +1°. Перепад за тиждень складе 9°. Опади очікуються двічі - у понеділок, 23 листопада, та у четвер, 26 листопада.

Зважаючи на різке похолодання, мешканцям області варто вдягатися тепліше вже з початку тижня, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами - у понеділок і четвер - варто взяти парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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