Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 18 по 24 листопада обіцяє дощі майже щодня та поступове похолодання: максимальна температура вдень сягне +11°, а мінімальна опуститься до +3°.

Нову хвилю дощів над регіоном фіксують синоптики і цього тижня — у Дніпропетровській області з 18 по 24 листопада опади прогнозують практично щодня, а температура поступово знижуватиметься від +11° до +3°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +3° до +11°, а нічні — від -1° до +10°.

У середу, 18 листопада, очікується хмарна погода з можливими опадами: вдень повітря прогріється до +11°, а вночі похолодає до +6°.

У четвер, 19 листопада, збережеться хмарність і ймовірність опадів, при цьому денна температура втримається на позначці +11°, а нічна підніметься до +10°.

У п’ятницю, 20 листопада, хмарно, можливі опади: стовпчики термометрів вдень покажуть +9°, а вночі опустяться до +5°.

У суботу, 21 листопада, хмарність стане мінливою, опади також не виключені — вдень +8°, вночі +5°.

У неділю, 22 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, синоптики прогнозують опади: денна температура знизиться до +6°, нічна — до +2°.

У понеділок, 23 листопада, хмарно з проясненнями, але без опадів: вдень +3°, а вночі температура опуститься до 0°.

У вівторок, 24 листопада, знову можливі опади, а повітря прогріється вдень лише до +3°, тоді як вночі похолодає до -1°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з максимумом +11°, а найпрохолодніше буде у понеділок і вівторок, 23–24 листопада, коли вдень лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади синоптики прогнозують шість днів із семи — у середу, четвер, п’ятницю, суботу, неділю та вівторок.

Зважаючи на часті опади, варто завжди мати при собі парасольку та взуття з хорошим зчепленням, а водіям — бути особливо обережними на слизькій дорозі. Через поступове похолодання до +3° і нічні заморозки до -1° наприкінці тижня слід вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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