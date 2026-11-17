Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 18 по 24 ноября обещает дожди почти каждый день и постепенное похолодание: максимальная температура днем составит +11°, а минимальная опустится до +3°.

Новую волну дождей над регионом фиксируют синоптики и на этой неделе — в Днепропетровской области с 18 по 24 ноября осадки прогнозируют практически каждый день, а температура будет постепенно снижаться от +11° до +3°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +3° до +11°, а ночные — от -1° до +10°.

В среду, 18 ноября, ожидается облачная погода с возможными осадками: днем воздух прогреется до +11°, а ночью похолодает до +6°.

В четверг, 19 ноября, сохранится облачность и вероятность осадков, при этом дневная температура удержится на отметке +11°, а ночная поднимется до +10°.

В пятницу, 20 ноября, облачно, возможны осадки: столбики термометров днем покажут +9°, а ночью опустятся до +5°.

В субботу, 21 ноября, облачность станет переменной, осадки также не исключены — днем +8°, ночью +5°.

В воскресенье, 22 ноября, небо покроют облака с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки: дневная температура снизится до +6°, ночная — до +2°.

В понедельник, 23 ноября, облачно с прояснениями, но без осадков: днем +3°, а ночью температура опустится до 0°.

Во вторник, 24 ноября, снова возможны осадки, а воздух прогреется днем лишь до +3°, тогда как ночью похолодает до -1°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с максимумом +11°, а самым прохладным будет в понедельник и вторник, 23–24 ноября, когда днем лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки синоптики прогнозируют шесть дней из семи — в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и вторник.

Учитывая частые осадки, стоит всегда иметь при себе зонт и обувь с хорошим сцеплением, а водителям — быть особенно осторожными на скользкой дороге. Из-за постепенного похолодания до +3° и ночных заморозков до -1° в конце недели следует одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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