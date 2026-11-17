Купить квартиру по программе єОселя можно даже в городе, где нет зарегистрированного места жительства. Но банки проверяют другие условия, из-за которых могут отказать.

Жилищные правила в Украине меняются, и вопрос прописки при покупке квартиры через єОселя остается одним из самых частых. Прописка в городе, где покупается жилье, не является обязательным условием программы - оформить ипотеку можно на квартиру в любом населенном пункте страны.

Программа єОселя работает так: заявку подают через приложение «Дія», а жилье выбирают самостоятельно среди аккредитованных банками объектов. Никакого требования о наличии регистрации места жительства в том же городе, где расположена квартира, в правилах нет.

Однако отказать в ипотеке все же могут - но по другим причинам. Банк проверяет возраст жилья, его соответствие требованиям программы, а также платежеспособность заемщика и его соответствие категориям, которые имеют право на льготную ставку.

Что на самом деле проверяют банки

Главное ограничение, которое реально действует в программе, касается не прописки, а самого объекта. Под ипотеку берут только квартиры в домах, соответствующих требованиям: преимущественно жилье в новостройках или вторичный рынок с определенным сроком ввода в эксплуатацию.

Также банк оценивает доход заемщика. Ставка по программе зависит от категории: льготные 3% годовых доступны военным, медикам, педагогам, ученым, а стандартная ставка для остальных - 7%.

Что изменилось для молодых семей

Правительство недавно обновило условия программы именно для молодежи. Теперь молодые семьи могут получить ипотеку под 3% вместо привычных 7%, а первый взнос снизили до 10% стоимости жилья.

Кроме того, появилась дополнительная льгота: минус 2% за каждого ребенка. То есть семья с одним ребенком может рассчитывать на ставку 1%, с двумя детьми - еще ниже, в зависимости от окончательно утвержденных правил.

Как оформить ипотеку в другом городе

Чтобы купить квартиру через єОселя в другом городе, достаточно выполнить несколько шагов. Сначала подать заявку через «Дію», выбрав желаемую категорию и указав свои данные.

Далее банк-партнер проверяет заявку, и после предварительного решения заемщик выбирает квартиру. На этом этапе важно проверить, входит ли объект в базу аккредитованного жилья - именно это, а не прописка, становится самой частой причиной отказов.

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