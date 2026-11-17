В Минветеранов планируют упростить оформление статуса участника боевых действий: часть шагов возьмет на себя государство, а не сам военный.

Оформление статуса УБД для ветеранов хотят существенно упростить. В Минветеранов планируют взять на государство часть шагов, которые сейчас военные проходят самостоятельно: сбор документов и обмен информацией между ведомствами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким. По его словам, цифровизация услуг для ветеранов сейчас один из приоритетов ведомства.

Часть изменений уже внедрили. Например, ветеран или члены его семьи могут получить выписку из реестра ветеранов через приложение «Дія», не посещая Центр предоставления административных услуг. «Это уже облегчает жизнь. Но получение статуса участника боевых действий - другая процедура», - пояснил Ким.

Из скольких шагов состоит оформление

Сейчас получение статуса УБД состоит из семи шагов. Три из них обязательные: прохождение военно-врачебной комиссии, сдача оружия и получение удостоверения.

Остальные процессы, по мнению министра, государство могло бы выполнять само. Речь об обмене документами и информацией между воинскими частями, Минобороны, Министерством здравоохранения и другими органами.

Однако сейчас реестры разных ведомств не имеют полноценного взаимодействия. Работу над этим начинает Министерство цифровой трансформации, к процессу привлекли Минветеранов. Кроме того, есть принципиальная договоренность с Минобороны о цифровизации реестра.

Почему военные не могут получить статус

Задержки бывают по разным причинам. Документы могут потеряться, командир может отказать в выдаче необходимой справки, а после смены командования с оформлением возникают дополнительные трудности. Проблемы появляются и тогда, когда бумаги заполнены неправильно или поданы не по установленной форме.

Министр пояснил, что при стандартных обстоятельствах процедура проходит быстро. Но в нестандартных ситуациях военным приходится самостоятельно решать вопросы с документами и обращаться в разные учреждения. Именно эту часть процесса государство хочет взять на себя.

Кого касается новое основание от Кабмина

23 октября 2026 года Кабинет министров изменил правила предоставления статуса УБД. Теперь военные, которые получили его до полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года снова встали на защиту Украины, смогут оформить статус по новому основанию.

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