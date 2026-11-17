Компания «Виктор и К» прекращает производство масла и соусов под брендом «Королевский вкус» из-за отключений света и угрозы обстрелов. Однако рисков нехватки подсолнечного масла на внутреннем рынке сейчас нет - другие заводы способны компенсировать сокращение объемов.

Дефицит продуктов в Украине пока не угрожает рынку масла - несмотря на остановку компании «Виктор и К», которая выпускала масло и соусы под брендом «Королевский вкус», рисков нехватки подсолнечного масла на внутреннем рынке сейчас нет.

О прекращении производства сообщил руководитель пресс-службы компании Геннадий Тертичный в Facebook. Причина - постоянные отключения света и угроза обстрелов, из-за которых завод в Светловодске Кировоградской области больше не может работать стабильно.

«Тяжелее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья», - написал Тертичный.

Предприятие работало с 1992 года и было одним из ключевых работодателей региона. Однако на общем рынке масла его доля не является определяющей - Украина остается одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире, поэтому другие заводы способны компенсировать сокращение объемов.

Что будет с ценами на масло и соусы

Остановка производства совпала с общим подорожанием продуктов. В ноябре 2026 года на оптовых рынках огурцы взлетели до 110-145 гривен за килограмм, чеснок стоит 120-180 гривен, сладкий перец - 55-115 гривен, а баклажаны - 60-70 гривен за килограмм.

Товары марки «Королевский вкус» могут исчезнуть с полок супермаркетов, а цены на подсолнечное масло, соусы и приправы - именно эти категории сильнее всего зависят от работы компании - могут вырасти. Однако критического дефицита масла в масштабах страны не ожидается.

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