С 15 ноября в Украине действует новый закон о дроп-счетах. За передачу карты мошенникам теперь грозит штраф до 170 тысяч гривен, а в самых тяжелых случаях - до 6 лет лишения свободы.

Мошенничество с банковскими картами в Украине теперь наказывается значительно строже: с 15 ноября передача карты или доступа к счету для преступления стала уголовной. Президент подписал закон №5038-IX, который Верховная Рада приняла 28 октября на основе законопроекта №16013.

Главная мишень новых норм - дропы, или «денежные мулы». Так называют людей, через чьи счета мошенники прогоняют выманенные у пострадавших деньги. Схема проста: средства перебрасывают через несколько чужих карт, чтобы запутать след и спрятать организаторов.

Владелец карты может ни разу не видеть пострадавших. Достаточно передать доступ к счету или провести несколько переводов по чужим инструкциям, чтобы стать участником преступления. Даже если денег за «услугу» вам не платили.

Какие штрафы и сроки предусмотрены

Закон добавил в Уголовный кодекс статью 200-1 о незаконных операциях с платежными инструментами и доступом к счетам. Наказание зависит от того, что именно сделано.

От 5 100 до 17 000 грн штрафа - за передачу своей карты, логина или доступа к счету, чтобы другие совершили мошенничество.

- за передачу своей карты, логина или доступа к счету, чтобы другие совершили мошенничество. От 51 000 до 85 000 грн штрафа , ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на 2-4 года - за получение, покупку, хранение, продажу или передачу чужих карт с преступной целью.

, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на 2-4 года - за получение, покупку, хранение, продажу или передачу чужих карт с преступной целью. От 85 000 до 170 000 грн штрафа или 4-6 лет заключения - за повторное нарушение или действия в составе организованной группы.

Так что шесть лет за решеткой грозят не за любую переданную карту, а лишь при отягчающих обстоятельствах.

Карта родственнику - не преступление

Бояться, что накажут за карту, данную близкому человеку, не стоит. Если вы попросили кого-то из родных снять наличные или оплатить покупку, состава преступления здесь нет. Решает цель: закон касается только случаев, когда карту или доступ передают для мошенничества или другого преступления.

Дроп-схемы обычно маскируют под удаленную работу, «помощь бизнесу» или временную аренду счета. Насторожиться стоит, если предлагают продать или сдать карту, открыть новый счет и отдать логин с паролем, принимать переводы от незнакомцев и пересылать их дальше за процент или подтверждать операции в приложении по чужим указаниям.

Что делать, если карту уже отдали

Для тех, кто нарушил закон впервые по части первой статьи 200-1, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Условий две: нужно самому прийти к правоохранителям и рассказать обо всем еще до объявления подозрения, а также активно помогать раскрыть и остановить преступление, которое другие совершают через вашу карту.

На другие части статьи этот механизм не распространяется. Если карта или доступ к онлайн-банкингу оказались в чужих руках, сначала обратитесь в банк, чтобы ее заблокировали. Когда есть подозрение, что счет уже использовали для мошенничества, сообщите полиции и сохраните переписку, контакты и данные о переводах.

Простая блокировка карты от ответственности не освобождает - для этого нужно выполнить условия закона. Помимо статьи о дропах, закон усиливает ответственность за подделку платежных средств и использование чужих учетных данных. Обратной силы новая статья не имеет.

Ранее Politeka сообщала, какие реквизиты банковской карты нельзя передавать никому.

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