Появление отметки «в розыске ТЦК» в приложении «Резерв+» может обернуться арестом счетов через исполнительную службу. Юристы объяснили, как узнать причину «красной ленты», снять статус онлайн или через суд.

Воинский учет в «Резерв+» снова напоминает о себе: появление отметки «в розыске ТЦК» в приложении может закончиться арестом денег через исполнительную службу. Юристы объяснили, как снять этот статус без рисков.

Как поясняет «Судово-юридична газета», о чем пишет ТСН, «красная лента» в «Резерв+» не является уголовным розыском. Это означает, что территориальный центр комплектования зафиксировал нарушение правил воинского учета - по статье 210 или 210-1 КУоАП - и обратился в Нацполицию для административного задержания и доставки человека для составления протокола. Само приложение просто подтягивает эти данные из реестра «Оберіг».

Игнорировать статус опасно: если не оплатить вынесенный штраф в срок, ТЦК передаст постановление в исполнительную службу для принудительного исполнения. Это может привести к аресту денег на счетах или имущества. В то же время сама отметка не означает автоматической блокировки счетов или открытия уголовного дела.

Прежде чем что-то делать, стоит узнать точную причину записи. В «Резерв+» нажмите «+» возле своего имени и фамилии на главном экране и выберите «Просмотреть документ» - там отображается основание нарушения. Если информация непонятна, направьте письменный запрос в свой ТЦК и СП с требованием сообщить дату, основание внесения записи и наличие постановления о штрафе.

Как снять розыск ТЦК - два сценария

Первый вариант - если вы действительно нарушили правила учета. В «Резерв+» доступна функция подачи заявления о признании правонарушения и онлайн-оплаты штрафа. После подачи заявления ТЦК выносит постановление, и в приложении открывается возможность оплаты. По данным Минобороны, процесс занимает около четырех дней.

После оплаты нужно обновить документ в приложении. Если «красная лента» не исчезла, платить повторно не нужно - обратитесь в ТЦК с квитанцией, чтобы данные внесли в реестр вручную. Важно: подача заявления онлайн является юридическим признанием вины. Если вы не согласны с нарушением, нажимать эту кнопку нельзя.

Второй вариант - если отметка появилась ошибочно. Так бывает, когда человек вовремя обновил данные, имел уважительную причину для неявки по повестке или в реестре произошел сбой. Тогда нужно подать в ТЦК мотивированное письменное заявление с требованием исправить недостоверные данные в «Оберіг». К заявлению обязательно приложите копии подтверждающих документов - больничный, справки и тому подобное - и сохраните доказательство отправки обращения.

Обжалование в суде

Если ТЦК игнорирует заявление или безосновательно отказывается убирать ошибочный статус, решение можно обжаловать в административном суде. Для обжалования самого постановления о штрафе закон дает лишь 10 дней с момента его вынесения.

Для обжалования противоправных действий или бездействия ТЦК - например, отказа исправить данные в реестре - срок обращения в суд составляет 6 месяцев.

Что делать, если статус не исчезает после оплаты

Оплата штрафа закрывает конкретное административное правонарушение и снимает текущий розыск, но не освобождает от дальнейшего выполнения правил воинского учета. Обычно обновление информации в приложении занимает около четырех дней. Если отметка осталась - несите квитанцию в ТЦК. Повторное внесение в розыск возможно, если вы допустите новое нарушение.

Ранее Politeka сообщала, ТЦК не имеет права забирать с блокпоста из-за пустого поля ВЛК в «Резерв+».

Также Politeka сообщала, какие данные нужно обновить в «Резерв+», чтобы избежать штрафа.