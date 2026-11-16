Экономист Андрей Длигач считает, что бесплатный транспорт не решит проблем Киева, а лишь спровоцирует транспортный коллапс. Время в пути может вырасти почти в полтора раза.

Бесплатный проезд в Киеве снова обсуждают на уровне власти, однако эксперты предупреждают: отмена оплаты за транспорт может лишь ухудшить ситуацию на дорогах столицы. Доктор экономических наук и руководитель Advanter Group Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE объяснил, почему такой шаг приведет к транспортному коллапсу вместо решения проблем.

По словам экономиста, бесплатный проезд резко увеличит количество желающих ездить общественным транспортом. Из-за этого придется расширять маршрутную сеть и выводить дополнительные автобусы на и без того перегруженные улицы.

На сколько вырастет время в пути

Пассажиры, по подсчетам Длигача, будут ждать свой рейс дополнительно два цикла - то есть от 6 до 12 минут. Вместо того чтобы создавать ценность на рабочих местах, люди будут тратить лишнее время в очередях. Общее время обычной поездки по городу может вырасти почти в полтора раза.

«Бесплатный транспорт ухудшит ситуацию с безопасностью и усугубит транспортный коллапс. Здесь просто математика и поведенческая экономика. Здесь не нужны какие-то сложные модели», - отметил он.

Вместо отмены платы за проезд экономист предлагает перераспределить транспортные потоки с помощью логических схем и обустроить выделенные полосы движения. Еще одним шагом должно стать глобальное изменение графиков работы. По его оценке, такие изменения позволят сократить среднее время прохождения маршрута по городу до 48 минут.

Что говорят в парламенте

Народный депутат Галина Янченко считает, что столичным властям сначала следует решить проблемы безопасности и логистики. В частности, она не понимает логики остановки транспорта и метрополитена на мостах во время воздушных тревог.

«Людям безопаснее переехать мост в метро за несколько минут, чем стоять в пробках перед этим мостом, ведь пропускная способность мостов очень ограничена», - подчеркнула депутат.

Что касается самой идеи бесплатного транспорта, Янченко категорична: государственные средства сегодня должны идти исключительно на оборону. Если город хочет отменить плату за проезд, он должен делать это за собственный счет.

Есть ли уже такой пример в Украине

В качестве примера депутат привела опыт Харькова, где мэр Игорь Терехов ввел бесплатный проезд для горожан. «Насколько это решение было эффективным для харьковчан, мы не знаем. Но он денег из государственного бюджета не просил», - констатировала Янченко.

Ранее Владимир Зеленский после селекторного совещания допустил, что из-за перебоев в работе метро и проблем с мостами в Киеве могут сделать бесплатным наземный транспорт.

Свою концепцию предложил и нардеп Владимир Крейденко: отменить оплату в часы пик с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, а для переправы через Днепр запустить отдельные бесплатные автобусные маршруты.

В то же время адвокат Полина Марченко предупредила, что резкий рост спроса на поездки может загнать столичный транспорт в тупик из-за острой нехватки водителей. Сейчас город пытается разгрузить транспортную сеть резервными автобусами на маршрутах вдоль линий метро, хотя полностью заменить метро и электротранспорт они не в состоянии.

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