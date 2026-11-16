После ухода антициклона Украину сначала накроют атлантические дожди, а уже в последней декаде ноября придет арктическое похолодание со снегопадами. Первыми настоящий холод ощутят западные и северные регионы.

Погода в Украине в ближайшие недели резко изменится. Синоптики прогнозируют, что в конце осени страну накроют атлантические дожди, а уже в последней декаде ноября придет настоящее арктическое похолодание со снегопадами.

Сейчас в большинстве областей еще держится относительно мягкая осень, ведь из Западной Европы надвигаются влажные воздушные массы. Они несут дожди и порывистый ветер. Снег в эту пору видели разве что в Карпатах и местами на западе страны, тогда как на равнинах он до сих пор оставался редкостью.

Но после двадцатого ноября ситуация перевернется. С севера прорвется холодный арктический воздух, и на границе столкновения воздушных масс начнутся интенсивные снегопады. Первыми настоящий холод ощутят жители западных и северных регионов, куда мороз доберется быстрее всего.

Когда снег ляжет полноценным слоем

В период ориентировочно с 21 по 30 ноября снег засыплет не только горные районы, но и ляжет полноценным слоем на равнинах, поскольку ночью уже стабильно будет держаться минус.

Более того, в Средиземном море может закрутиться южный генуэзский циклон. Если он дойдет до Украины, то снежные заносы накроют даже юг страны, в частности Одесскую и Николаевскую области.

Почему зима приходит рано

Причиной такой ранней зимы метеорологи называют преждевременное ослабление полярного вихря. Из-за этого украинцам в конце ноября придется готовиться не только к снегу, но и к сильному ветру и резким перепадам температуры.

Об этом сообщает метеорологическое издание DobraPogoda24. По его данным, резкий перелом погоды произойдет сразу после того, как с территории страны уйдет антициклон, который сейчас удерживает относительно спокойные условия.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 6 по 12 ноября в Одесской области.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 15 по 21 ноября в Харьковской области.