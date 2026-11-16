Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 17 по 23 ноября показывает переменчивую и дождливую неделю: синоптики ожидают осадки сразу четыре дня, а максимальная дневная температура достигнет +10°, тогда как к понедельнику похолодает до +3°.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал, что погода резко изменится, а новая неделя с 17 по 23 ноября принесет харьковчанам очередную волну дождей и заметное похолодание в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +3° до +10°, а ночная - от -2° до +9°.

Во вторник, 17 ноября, в Харьковской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков: днем воздух прогреется до +4°, а ночью похолодает до -2°.

В среду, 18 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +10° - это самый теплый день недели, ночью же будет +3°. Небо останется облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 19 ноября, дневная температура удержится на отметке +10°, а ночью существенно потеплеет - до +9°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся и в этот день.

В пятницу, 20 ноября, днем ожидается +9°, ночью - +3°. Облачность с прояснениями сохранится, но без осадков.

В субботу, 21 ноября, температура днем опустится до +8°, ночью - до +4°. Облачность станет переменной, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 22 ноября, днем и ночью держится одинаковая отметка - +5°. В этот день также возможны осадки.

В понедельник, 23 ноября, завершающий день недели принесет похолодание: днем лишь +3°, ночью - 0°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с отметкой +10°, а самым холодным - понедельник, 23 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 7°, а осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем - дороги могут быть скользкими. А учитывая существенное похолодание в конце недели, следует заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста.

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