Каждое утро в 9:00 Украина чтит погибших на войне минутой молчания, и если ребенок отказывается стоять во время нее, психологи советуют не стыдить его, а спокойно объяснить.

Психологи объясняют родителям, когда не стоит давить на ребенка - и это правило работает каждое утро в 9:00, когда Украина минутой молчания чтит погибших в войне против России. Для детей этот момент чаще всего наступает во время школьных занятий, поэтому родители рано или поздно могут услышать: «я не хочу стоять во время минуты молчания».

Как сообщает OBOZ.UA, психолог объяснила, как правильно реагировать на такой отказ. Первое и главное - не стыдить ребенка и не заставлять его стоять силой.

Почему ребенок может не хотеть стоять

Причина не всегда в неуважении. Маленький ребенок может просто не понимать, что происходит вокруг, или уставать от долгих школьных занятий. Детское тело подвижно, поэтому выстоять на месте даже минуту бывает действительно сложно.

У подростков все иначе: за отказом стоять могут скрываться протест, усталость от постоянных напоминаний о войне или желание привлечь к себе внимание.

Не наказывайте - объясняйте

Стыд и наказание работают против родителей: ребенок научится не уважать минуту молчания, а просто избегать ее под давлением. Криком и словом «надо» уважение к погибшим не воспитать.

Лучше всего - спокойно объяснить, зачем мы стоим, и сделать это языком, понятным ребенку по возрасту.

Что сказать ребенку, который не хочет стоять

Малышу 6-9 лет достаточно простых слов: «Мы молчим и стоим, чтобы поблагодарить людей, которые нас защищали». Не стоит вдаваться в детали смерти и войны - это может только напугать ребенка.

С подростком лучше говорить откровенно: спросите, почему он не хочет стоять, и выслушайте без осуждения. Возможно, ребенку сейчас тяжело, и ему нужна поддержка, а не нотация.

Покажите пример

Дети копируют взрослых. Если вы сами останавливаетесь, замолкаете и стоите ровно - ребенок считает это поведение. Договоритесь с ним: во время минуты молчания можно просто стоять и молчать, а склонять голову не обязательно.

Если ребенку физически тяжело стоять - например, из-за гиперактивности - не выдавайте это за неуважение. Достаточно, чтобы он спокойно молчал: тишина в эту минуту важнее самой позы.

Ранее Politeka сообщала, как воображаемые друзья влияют на развитие мозга ребенка.

Также Politeka сообщала, как родители в телефоне вредят развитию ребенка.