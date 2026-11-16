В октябре медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковской области достигла 81 500 долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее. По этому показателю область заняла третье место в Украине.

Подорожание квартир в западных областях Украины продолжается - в Ивано-Франковской области медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке за октябрь выросла на 3% и достигла 81 500 долларов.

По стоимости такого жилья Прикарпатье заняло третье место среди всех регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria, которые опубликовало издание Фиртка.

Сколько стоят квартиры на Прикарпатье

Медианная цена однокомнатной квартиры в старом жилом фонде Ивано-Франковской области в октябре составила 81 500 долларов. За месяц показатель вырос на 3%.

Для сравнения, на Закарпатье медианная стоимость такой квартиры достигла 85 тысяч долларов - столько же, как в Киеве. То есть западные области стабильно удерживают высокие ценовые позиции на вторичном рынке недвижимости.

Предложение все еще превышает спрос

Несмотря на высокую стоимость квартир, в Ивано-Франковской области заметен небольшой разрыв между предложением и спросом. В октябре количество выставленного на продажу жилья превышало заинтересованность покупателей в 1,1 раза.

В других регионах этот разрыв значительно больше: в Киевской области - в 2,3 раза, в Киеве - в 2,2 раза, на Одесщине - в 1,7 раза. То есть на Прикарпатье соотношение предложения и спроса остается относительно сбалансированным.

Общеукраинский рынок теряет активность

В октябре вторичный рынок недвижимости Украины показал признаки замедления. Количество объявлений о продаже квартир сокращалось, а спрос падал почти во всех регионах.

Больше всего предложение уменьшилось в Киеве - на 63%, а также в Киевской области - на 25%. Спрос наиболее ощутимо сократился в Тернопольской области - на 25%, Винницкой - на 22%, Хмельницкой и Кировоградской - на 20% в каждой.

Рост заинтересованности покупателей зафиксировали только в двух областях: в Днепропетровской (плюс 10%) и Закарпатской (плюс 4%).

На что обращать внимание покупателю

Покупая квартиру на вторичном рынке, стоит помнить: цены в объявлениях часто указывают в долларах, но рассчитываться придется в гривне по актуальному курсу. Перед сделкой проверьте документы на право собственности и отсутствие обременений - это можно сделать через государственный реестр.

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